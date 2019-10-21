"شعرت بيده تلمس جسدي".. مذيعة BBC تفضح "راهب بوذي" تحرش بها

فجرت مذيعة شبكة BBC البريطانية "سو بيركنز" مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت عن تعرضها للتحرش من قبل راهب بوذي خلال تصويرها برنامجًا تلفزيونيًا في كمبوديا.

وروت "سو" البالغة من العمر 50 عامًا تفاصيل تجربتها التي وقعت عام 2014 أثناء تصويرها فيلمًا وثائقيًا بعنوان "نهر الميكونج مع سو بيركنز".

وقالت "سو" بأن الهدف من الفيلم الوثائقي هو نقل معاناة السكان المحليين تحت حكم منظمة "الخمير الحمر" لكنها لم تتوقع بأن الأمر سينتهي بتعرضها للتحرش الجنسي على يد كاهن بوذي.

وأشارت إلى أنها كانت تعتبر الكاهن شخصًا "حكيمًا" لذلك سمحت له بوضع يده على كتفها وأن يهمس في أذنها لكنها وجدته بعد ذلك يحاول لمس "الثدي وأجزاء أخرى".

​

وأضافت: "شعرت بيده في أماكن مختلفة من جسدي، ظل لمدة 5 دقائق يفعل ذلك، ثم قال لي في النهاية شكرًا، وكنت أعلم أنه تزوج ثم طلق زوجته بعد ذلك".

حزب الخمير الحمر:

هو الحزب السياسي الحاكم سابقًا في كمبوديا - والتي سميت وقتها كمبوتشيا الديمقراطية - منذ عام 1975 إلى عام 1979، وهو عبارة عن حلف لمجموعة أحزاب شيوعية في كمبوديا تطورت لاحقًا لتشكل الحزب الشيوعي لكمبوتشيا أو اختصارًا (PCK) ولاحقا حزب كمبوتشيا الديمقراطية.

وتُعتبر منظمة "الخمير الحمر" المسؤولة عن موت 1.5 مليون شخص (أحيانًا يقدرون بين 850,000 إلى 3 مليون) في ظل نظامهم، عن طريق الإعدام، والتعذيب والأعمال الشاقة.

​

كما حاول زعيمهم "بول بوت" تطبيق نوع راديكالي متشدد من الشيوعية الزراعية حيث يجبر كامل المجتمع على نوع من الهندسة الاجتماعية تجبرهم على العمل في مجتمعات زراعية أو في أعمال شاقة، ومعنى كلمة "الخمير" في اللغة الكمبودية "الفلاح" حيث كانوا يقدسون الأعمال الزراعية ويعتبرون الفلاح مهما في اقتصاد البلد وأفضل من غيره.

بحلول كانون الأول / ديسمبر 1978، بسبب عدة سنوات من الصراع على الحدود وتدفق اللاجئين الفارين من كمبوديا، انهارت العلاقات بين كمبوديا وفيتنام، وبسبب خشية "بول بوت" من هجوم القوات الفيتنامية على بلاده، أمر بهجوم وقائي وغزو فيتنام، فقامت القوات الكمبودية بعبور الحدود، ونهب القرى المجاورة.

وعلى الرغم من المساعدات الصينية، تم صد هذه القوات الكمبودية بواسطة القوات الفيتنامية التي غزت كمبوديا لاحقًا، واستولت على مدينة "بنوم بنه" في 7 كانون الثاني / يناير، 1979، وأقامت حكومة عميلة لها في البلاد.

لمزيد من اختيار المحرر:

تغريدة لإعلامية لبنانية عن التحرش الجنسي في السعودية تضعها في ورطة