شهر عسل وهمي.. هولندا تُقرّب السياح من المواطنين بزواج صوري

في نصف الكرة الشمالي يعتبر شهر يونيو هو شهر الحب وهو أيضًا الشهر الأكثر شعبية للزواج، فالكثير من الناس هناك يحلمون بحفل زفاف في هذا الشهر من السنة.

ولا يقتصر الأمر على المواطنين فقط، في مبادرة غير مسبوقة، أضحى بوسع من يزور العاصمة الهولندية أمستردام من الرجال أو النساء، الزواج من السكان المحليين، لكن هذا الارتباط لا يدوم طويلًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هيئة السياحة في العاصمة الهولندية فتحت الباب أمام السياح لـ"زواج رمزي" من السكان المحليين، حتى يتجولوا معًا في أرجاء المدينة، ويكتشفوا أماكن لا يرتادها الناس كثيرًا في العادة.

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ويجري الزواج في طقوس تستمر نحو نصف ساعة، ويجري فيه تبادل الخاتم، لكنه غير قانوني ويكتسي طابعا رمزيًا فقط، ولا يشمل إقامة أي علاقة.

وجرى إطلاق المبادرة الفريدة من نوعها، في إطار مبادرة تسعى إلى تقريب السكان المحليين من السياح.

ومن المرتقب أن تعقد أولى الزيجات الأسبوع الحالب، وعقب الزواج، سيزور السائح "العريس" عددًا من معالم المدينة، في إطار "شهر عسل وهمي"، قبل أن يعود إلى بلاده دون زوجته المؤقتة.

يذكر أن العاصمة الهولندية تستقبل حوالي 19 مليون سائح سنويًا في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى 29 مليونًا خلال العقد المقبل.

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