"شهلاء العزاز"..  أصغر مهندسة سعودية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية

لا تزال المملكة العربية السعودية تُبرهن للعالم قناعتها بأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية

هذه المرة كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية عن تعيين أصغر وأول مهندسة سعودية للعمل ضمن كوادرها.

"كل الي نتمناه في الهيئة العامة للصناعات العسكرية وراح نوصل له، هو توطين 50% من الصناعات العسكرية"



الشهلاء صالح العزاز، مهندسة طيران في #الهيئة_العامة_للصناعات_العسكرية تتحدث عن مسيرتها ودورها في خدمة الوطن و الوصول الى #وعد_الغد_صنع_في_السعودية pic.twitter.com/mOegOlj19c — الهيئة العامة للصناعات العسكرية (@GAMI_KSA) January 30, 2020

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو لمهندسة طيران سعودية تدعى "شهلاء صالح العزاز"، تكشف خلاله مسيرتها في هذا المجال .

وقالت شهلاء صالح العزاز وهي مهندسة طيران سعودية تعمل في هيئة الصناعات العسكرية : "تخرجت من الولايات المتحدة في تخصص Aerospace Engineering (هندسة الطيران والفضاء)".

وأضافت شهلاء: "رحلتي مع تخصصي كانت تبدأ مع أول يوم دوام في الجامعة وهو يوم الإثنين، ما كنت مختارة التخصص لكن فيه أحد اختاره لي، يوم الأحد كان فطور جماعي للطلبة السعوديين في الجامعة/ جلست أمام شخص وسألني إيش تدرسين فقولت له لسه ما حددت لن في بالي تخصص هندسة الطيران والفضاء".

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وتابعت : "وقال لي ضاحكًا لي مستحيل تكملي السنة الأولى من دراسة الهندسة، فأخذت الموضوع تحدي بأن أدرس وأتخرج، وبعد ما تخرجت لم أثبت له فقط، بل أثبت لنفسي إني أقدر".

واستطردت: "بدأت رحلتي مع الهيئة تقريبًا 10 أشهر وأنا محظوظة إني أكون في هذا الفريق وتجاوزنا كثير من الصعوبات بالرغم من صغر عمرنا".

وأكدت شهلاء: "دور الهيئة وتمكين الصناعات العسكرية السعودية ومن هنا عرفنا حجم المسؤولية ، وبحجم المسؤولية كانت إنجازاتنا".

وقالت العزاز: "كل ما نتمناه في الهيئة العامة للصناعات العسكرية وسنصل له بمشيئة الله، هو توطين 50% من الصناعات العسكرية".