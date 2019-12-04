شوربة عدس "مجانية" في شوارع بورصة التركية.. تجربة دافئة في الشتاء البارد

افتتحت بلدية ولاية بورصة في الشمال الغربي من تركيا "سبيل" مجاني يوفر لسكان المدنية وزوّارها "شوربة عدس" دافئة تخفف عنهم آثار البرد الذي بدأت تشهده المنطقة مع حلول فصل الشتاء.

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ووضعت "السبيل" في منطقة جامعة أولوداغ الموجودة في جبل أولوداغ الشهير أو "الجبل العظيم الذي يشهد تساقط ثلوج كثيفة بداية، منذ بداية الأسبوع الحالي.

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وتقوم البلدية يوميًا بملئ خزان السبيل بالحساء الساخن صباحًا ليتمكن الآلاف من الطلاب المحظوظين بتعبئته داخل الكاسات المخصصة الموجودة وشربه، مع وجود الخبز المقرمش المعلب لمن يريد اضافته على الحساء.

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بورصة

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تعتبر ولاية بورصة رابع أكبر ولايات تركيا من حيث الكثافة السكانية كما أنها اهم المدن الصناعية التركية، تقع شمال غربي البلاد بين ولايتي إسطنبول وأنقرة، وكانت عاصمة للدولة العثمانية بين فترة 1326 و 1365، ولجمالها أطلق عليها عدة تسميات أهما بورصة الخضراء نظرًا لطبيعتها الخضراء الخلابة، والغابات المتنوعة التي تحيط بها.

وكما تعتبر بورصة من أهم الولايات التركية السياحية، نظرًا لموقعها الجغرافي الممتاز، والذي استغلته سلطات المدينة لإنشاء منتزهات وحدائق عامة، ومنتجع للتزلج أولوداغ الذي تقام فيه مسابقات التزلج الأولمبية العالمية، خاصة وأنها تشهد تساقط ثلوج كثيرة سنويا.

إضافة إلى أنها من أهم المناطق التاريخية والأثرية حيث تحوي على مبان تعود للعهد العثماني، وأضرحة لأهم السلاطين العثمانيين، كما أنها الموطن الأم لمؤسسي الدولة العثمانية، كما توجد بها معالم تاريخية كالمسجد الأخضر الذي يحوي على نماذج جميلة من الكتابات المزخرفة بالخط العربي.

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