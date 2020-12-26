صالون حلاقة يعيد برازيليًا إلى أهله بعد غياب 10 سنوات

عاد رجل برازيلي إلى عائلته بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب، بعد أن قام صالون حلاقة بقص شعره ولحيته ونشر مظهره على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان قد قضى جواو كويلو غيماريش البالغ من العمر 45 عامًا حياته في شوارع مدينة غويانيا بلا مأوى منذ ثلاث سنوات، إلا أن عائلته افترضت وفاته منذ عقد.

وأقدم محل لبيع الملابس الرجالية وصالون حلاقة على تنظيف الرجل ومنحه ملابس جديدة، وبعد نشر صور تحوله المثير، تمكنت عائلته من التعرف عليه.

وفي يوم من الأيام، عندما كان غيماريش يسير بالقرب من متجر الملابس الرجالية وصالون الحلاقة Padoo أثناء جمع العلب كعادته، صعد إلى المحل وطلب من صاحب المتجر، شفرة حلاقة.

وقال صاحب المتجر: "جاء وسألناه عما إذا كان جائعًا ويريد شيئًا ليأكله، لكنه رفض وسأل عن شفرة حتى يتمكن من تقليم لحيته".

وقرر كل شخص في المتجر مساعدته بطريقة مختلفة وتوفير طريقة للعناية به، حيث كان غيماريش بشعر طويل متكتل ولحية وشارب متضخمان، وساعد الموظفون في تنظيفه وقص وتصفيف شعره وكذلك تقليم لحيته وشاربه.

وقرر صاحب المتجر أيضًا منحه بعض الملابس الجديدة، حيث تم إعطاؤه ثلاثة قمصان وبنطلون وسترة وزوجًا جديدًا من الأحذية.

استغرق الأمر ساعتين لإكمال مظهره الجديد، وشارك الموظفون جميعًا في الأمر وكانت النتيجة مفاجئة.

وقال صاحب صالون الحلاقة إنه شخص خجول جدا وقليل الكلام، وأنه كان سعيدًا بمظهره الجديد، وبمجرد الانتهاء، كان غيماريش وسيمًا، لذا قرر متجر "لوبو" مشاركة صور تحوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرفق المتجر الصور بتعليق: "لقد حان وقت الكريسماس والهدف تغيير حياة شخص ما".

وعلى عكس المتوقع، وجد غيماريش عائلته بسبب هذه الصور، وكانوا يعتقدون أنه مات منذ 10 سنوات.

وأضاف أنهم بمجرد رؤية صوره، اتصلوا بصاحب المتجر وقالوا إنهم سيمرون في المنطقة للعثور عليه، وفي اليوم التالي التقطت كاميرات الفيديو لحظة عثورهم على غيماريش واستقبلوه بعناق.

وبالرغم من أنهم كانوا سعداء بلم شملهم، لم ينتقل غيماريش للعيش مع عائلته، حيث لا يزال في الشوارع وقال إنه يشعر بالحرية في الشوارع ولم يرغب في العودة إلى المنزل.