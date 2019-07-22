صدمة.. ذهب لشراء علبة سجائر فوجد صورة ساق والده المبتورة عليها

فوجئ رجل ستيني من أصل ألباني بصورة ساقه المبتورة على علب السجائر وقد تم استخدامها دون علمه ودون موافقته.

وأوضح الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، لشبكة راديو "فرانس بلو" بأنه اكتشف الصورة بعد أن اشترى ابنه حزمة من السجائر المتداولة في لوكسمبورغ العام الماضي.

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وأشار الى أن الصدمة كانت مضاعفة بالنسبة له، فهو لم يفقد ساقه بسبب التدخين، كما أن الصورة ظهرت على علب السجائر، بموافقة الاتحاد الأوروبي ومرفقة برسالة مفادها "التدخين يسد الشرايين"، من دون موافقته.

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وأكد الرجل الألباني، الذي يعيش في مدينه ميتز في فرنسا أنه فقد ساقه عام 1997 أثناء الحرب في ألبانيا، مشيرًا الى أن الصورة التقطت بأحد المستشفيات في ميتز بعدما انتقل إلى فرنسا بحثًا عن علاج وإمكانية الحصول على ساق صناعية.

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فيما أكد محاميه، أنطوان فيتانت، في تصريح لشبكة رادية "فرانس بلو" أن بتر ساقه "لا علاقة له بالتدخين، يشعر موكلي بأنه تعرض للخيانة وجرح كرامته، من خلال رؤية إعاقته معروضة على علب السجائر، يجب على المرء أن يعترف بأن هذا ليس ممتعًا أبدًا".

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