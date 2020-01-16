صدمة على الهواء.. محلل سياسي عراقي يعلم بنبأ اغتيال زميله الصحفي

في لحظة مؤلمة على الهواء مباشرة، صُدم المحلل السياسي العراقي ​علي المهداوي​ بنبأ اغتيال زميلة الصحفي أحمد عبد الصمد أثناء استضافته على إحدى القنوات الإخبارية العراقية.

وكان المهداوي ضيفًا على محطة "العربية" للحديث عن آخر التطورات على الساحة العراقية وتبعات الثورة المشتعلة في العاصمة وعدة مدن منذ أشهر، إلا أن مقدم البرنامج قطع الحديث فجأة ليقرأ الخبر العاجل حول مقتل الصحافي العراقي أحمد عبد الصمد.

وما إن قرأ مقدم البرنامج هذا النبأ حتى تأثر المهداوي وبدت علامات الصدمة والحزن على الصحفي أحمد الذي تربطهبه علاقة صداقة.

وبعد إعلان الخبر حاول المهداوي تمالك نفسه إلى أن المذيع أدرك حزنه وقدم له الاعتذار والمواساة.

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الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد

يذكر أن مسلحون مجهولون أطلقوا النار على الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد مع زميله المصور صفاء غالي في البصرة، حيث كان يغطي المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية والمطالبة بإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية.

هل تم اسكات صوت احمد عبد الصمد بسبب كلامه عن الطرف الثالث؟ اخر فديو للمرحوم قبل اغتياله والتي تقول الاخبار انه تم بمكان قريب من شرطة البصرة💔 pic.twitter.com/n5oQeqszUs — Revolution..ثورة (@afrah66737662) January 10, 2020

ويظهر عبد الصمد في المقطع، الذي نشر قبل ساعات من اغتياله، وهو ينتقد السلطات العراقية لعدم اعتقالها أو ضربها أي من عناصر الميليشيات الذين شاركوا في التظاهرة أمام السفارة الأميركية الأسبوع الماضي.

ووجه عبد الصمد، خلال مقطع الفيديو، تساؤلات للسلطات بشأن تعاملها مع المحتجين، وعمليات القتل والاعتقال التي رافقت تلك الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

وتطرق عبد الصمد، في حديثه للطرف الثالث، وقال "إنه انكشف الآن"، في إشارة منه إلى الميليشيات المدعومة من إيران.

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