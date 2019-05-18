صدمة في الشارع السعودي.. خطف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى!

صُدم الشارع السعودي بواقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة في أحد مستشفيات مدينة جدة الكبرى، حيث فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا باختطاف الطفلة "نور".

وفي التفاصيل، كانت الطفلة مع والدتها بعد ساعات من إنجابها عندما جاءت سيدة ترتدي زي ممرضة وأخبرت الام ان الطبيب يريد إجراء فحص للطفلة، إلا ان خالة نور شكت بأمر الممرضة وقامة باللحاق بها، لتشاهد عربة الطفلة فارغة، فيما هربت السيدة من مصعد العمال الخلفي وكان هناك مركبة على باب المستشفى تنتظرها.

وكان عم الطفلة ويدعى عبدالرحمن فارغ قد كشف تفاصيل الحادثة عبر حسابه في تويتر، مؤكدًا أن ابنة أخيه تم خطفها بنفس يوم ولادتها في أحد مستشفيات جدة، وأضاف بأن خالة الطفلة والتي شكت بأمر الممرضة قامت على الفور بإبلاغ المسؤولين في المستشفى عن الحادثة إلا انهم لم يتمكنوا من اللحاق بالخاطفة لتتحول القضية إلى السلطات المعنية.

وأثارت هذه الحادثة حالة من الجدل والغضب في الشارع السعودي، حيث عبر عدد من رواد تويتر عن غضبهم لوقوع مثل هذه الحادثة في مستشفى كبير.