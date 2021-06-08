"صفعة ماكرون" تعيد "حذاء بوش" الى ذاكرة المغرد العربي مجددًا

تصدر وسم "#صفعة_ماكرون" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في عدة دول عربية بعد الموقف المحرج الذي تعرض له الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" حين صفعه أحد المارة خلال زيارة لبلدة صغيرة في جنوب شرق فرنسا.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تحول الى حديث العالم خلال الساعات القليلة الماضي.

ماكرون يتلقى صفعة على وجهه ،،،

نحن لا نشمت باحد ولكن بهذا الكائن سنشمت لانه سمح وبرر لمن يسيئون لرسول الله واعتبر ذلك حرية#صفعة_ماكرون pic.twitter.com/yePBlhFLPW — الصوت الحر 30K 📢 (@Osamaallith) June 8, 2021

وأظهر مقطع الفيديو "ماكرون" وهو يقترب من حاجز لتحية الناخبين، حيث أمسك رجل طويل الشعر يرتدي قميصًا أخضر بمرفقه ثم صفعه على وجهه في الوقت الذي بدا "ماكرون" غير مدركًا لما حدث معه.

وأرفق المغردون العرب وسم "#صفعة_ماكرون" بوسمٍ مشابهٍ للتعبير عن سخريتهم بالموقف المحرج الذي تعرض له الرئيس الفرنسي، وهو وسم "#صفعة_القرن" الذي يعد دمجًا لعبارتي "صفقة القرن" و"صفعة ماكرون".

فيما أشار عدد من المغردين الى أن مشهد "صفعة ماكرون" أعاد الى أذهانهم عددًا من المواقف تعرض لها رؤساء وسياسيون بالعالم، أبرزها رشق الرئيس "جورج بوش" بحذاء خلال زيارته للعراق عام 2008.

كما استذكر عدد من المغردين حينما تعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "هيلاري كلينتون"، للضرب بالحذاء في 2014، أثناء مشاركتها بمؤتمر في مدينة "لاس فيغاس".

كما لم يسلم رئيس الحكومة الإسبانية السابق "ماريانو راخوي"، حيث تلقى صفعة خلال فعالية انتخابية في مدينة بونتفيدرا شمال البلاد عام 2015.

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