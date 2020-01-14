صورة "سيلفي" تودي بحياة عارضة أزياء.. سقطت من ارتفاع 30 مترًا

لقيت عارضة أزياء بريطانية تبلغ من العمر 21 عامًا مصرعها بعد أن سقطت من منحدر شاهق بالقرب من خليج "بوندي" الأسترالي وهي تحاول التقاط صورة "سيلفي" لنفسها.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عارضة الأزياء "مادلين ديفيس"، التي انتقلت مؤخرًا للعيش في أستراليا، كانت تجلس على حافة هاوية المنحدر لالتقاط صورة "سيلفي" عندما سقطت من أعلى لتلقى مصرعها في الحال.

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ووصف عدد من أصدقاء "مادلين" وفاتها بـ"المأساوية".

وجاء في تقرير الشرطة المحلية بأن "مادلين" سقطت من على ارتفاع يصل الى 30 مترًا في في منحدرات "دياموند باي" القريبة من خليج "بوندي" الشهير في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي.

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وتم التعرف على جسدها رسميًا يوم الاثنين بعد انتشالها من أسفل المنحدرات.

وتعتبر هذه حالة الوفاة الثانية التي تقع في "دياموند" خلال ستة أشهر بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا في أغسطس من العام الماضي، ويعتقد أنها كانت تلتقط صورًا في ذلك الوقت.

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