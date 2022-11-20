صورة محمد بن سلمان وأمير قطر بالدوحة لافتتاح كأس العالم 2022

تصدر وسم "أرحب ببو سلمان" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في قطر والسعودية منذ اللحظة الأولى التي حطت فيها طائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأراضي القطرية بعد جولة آسيوية تضمنت كل من تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي بدر العساكر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" صورة للأمير الشاب يرافقه الشيخ تميم بن حمد في أحد الملاعب المونديالية، وأرفقها بتعليق: "سمو ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة سمو أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022".

وما إن نشر العساكر صورة الأمير محمد بن سلمان برفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد حتى أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والسعودية تداولها ترحيبًا بالضيف العزيز مرفقة بوسم "أرحب يبو سلمان".

محمد بن سلمان في قطر

كما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) خبرًا مفاده أن زيارة ولي العهد لدولة قطر تأتي تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور حفل افتتاح البطولة الدولية في وقت لاحق اليوم الأحد بلقاء قطر البلد المضيف مع الإكوادور.

وذكرت الوكالة الرسمية أن وفدًا رسميًا رافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة من ضمنهم:

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

أرحب يبو سلمان

تشهد زيارة الأمير محمد بن سلمان لدولة قطر ترحيبًا كبيرًا من أطياف الشعبين السعودي والقطري الذي عبر عن سعادته بعودة العلاقات بين البلدين بعد توتر استمر لنحو أربعة أعوام.

وشهد وسمي "أرحب يبو سلمان" و"#محمد_بن_سلمان_في_قطر" آلاف التغريدات التي تحمل عبارات الترحيب والثناء والتفاؤل الكبير الذي أبداها المغردون بهذه الزيارة التي تمثل تأكيدًا على العلاقات الأخوية القوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وذكر عدد من المغردين بأن تواجد الأمير محمد بن سلمان إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم في حفل افتتاح بطولة كأس العالم في وقت لاحق اليوم من شأنه التأكيد على مقولة "خليجنا واحد" وبأن المصير واحد لدى دول الخليج العربي.

وأشار عدد من المغردين القطرين إلى أن فرحتهم لن تكمل بافتتاح بطولة كأس العالم اليوم إلا بوجود الأمير محمد بن سلمان.

السعودية في كأس العالم

يستهل المنتخب السعودي لكرة القدم، الذي وصل قطر يوم الأربعاء الماضي، مشاركته المونديالية السادسة بمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الثالثة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه بعثة المنتخب السعودي لخوض مبارياته ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة توثق الطريقة التي اختارتها قطر لتحفيز لاعبي المنتخب الأخضر.

وقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم بكتابة عبارة: "ما يعرف الخوف من هذا فريقه"، من أغنية "الإعصار الأخضر" للفنان السعودي عبادي الجوهر في غرف لاعبين المنتخب السعودي من أجل تحفيزهم.