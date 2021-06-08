صورة ملوّنة لـ"رينيه دنكور".. ملكة جمال بغداد ذات الأصول اليهودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ملوّنة لملكة جمال بغداد "رينيه دنكور".

ولفتت "رينيه" الأنظار بجمالها الناعم واعتمادها إطلالة بسيطة وفقًا لما كان رائجًا في تلك الحقبة الزمنية.

واعتمدت "رينيه" في أطلالتها على تصفيفة شعر بسيطة ومكياج خفيف يعتمد على كحل العين وأحمر شفاه أنيق.

من هي رينيه دنكور؟

رينيه دنكور هي أول ملكة جمال في تاريخ العراق توجت باللقب في عام 1947 ولدت في ديسمبر 1925 ونشأت في بغداد من عائلة يهودية، توفيت في عام 9 يوليو 2008 في لندن.

حياة رينيه دنكور

ولدت رينيه دنكور في ديسمبر 1925 في شانغهاي، الصين ونشأت في بغداد وأقامت في لندن، والدها كان من أشهر أطباء بغداد وهو من يهود العراق.

وكانت عائلتها من العوائل العراقية العريقة في بغداد، فكان جدهم أحد حاخامات يهود بغداد، ساهمت عائلتها في تجارة الورق والطباعة في العراق مما ساعدَ على إنتاج ثقافة صحافية هي الأرقى في تاريخ العراق، وتأسست مطبعة دنكور عام 1904 من قبل الياهو دنكور وهي من أقدم المطابع الأهلية في العراق التي اشتهرت في العراق وأصدرت الكثير من الكتب المهمة.

تتويجها بلقب ملكة جمال بغداد

فازت رينيه دنكور بلقب ملكة جمال بغداد في تاريخ 31 ديسمبر 1946 وتم تنظيم حفل تتويجها في نادي الطيران العراقي، وفي 1947 توجت بلقب ملكة جمال العراق وكان عمرها آنذاك 21 سنة.

تزوجت في نوفمبر 1947 بعد فوزها باللقب من ابن عمها الدكتور نعيم دنكور الذي أسس أول معمل لمشروب الكوكاكولا في العراق، وأنجبت منه أربع أولاد.

وغادرت أسرتها العراق عام 1968 ورفضت الهجرة إلى إسرائيل واستقرت في لندن، وأصبح زوجها نعيم دنكور شخصية معروفة مهتمة في الشؤون الثقافية والتاريخية والعلمية ولذلك منحته ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية لقب "سير Sir" وذلك إكرامًا لنشاطه الاستثنائي في مشاريعه الخيرية والثقافية والصحية والدينية والتفاهم بين الأديان، وتوفي في عام 2015.

أما رينيه دنكور فقد توفيت عام 9 يوليو، 2008 أثر إصابتها بسرطان الثدي.