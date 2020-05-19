صورة نادرة لمبارك مع حفيديه.. أحدهما توفي خلال لهوه مع ابن السفير الإسرائيلي

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، صورة نادرة له رفقة جده وشقيقه الراحل محمد بمناسبة الذكرى الـ11 لوفاته.

وأرفق عمر الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بتعليق جاء فيه: "الذكرى الـ 11 لأخي محمد رحمه الله، ادعوا له ولجدي ‏بالرحمة والمغفرة".

وتوفي محمد الحفيد الأكبر لمبارك، ونجل ابنه البكر علاء، في 18 أيار/ مايو 2009، نتيجة أزمة صحية ألمت به، عن عمر 12 عامًا.

لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية فجرت مفاجأة قبل أيام حول تفاصيل وفاة حفيد مبارك.

وقالت الصحيفة ضمن تقرير بعنوان "كشف اللقاءات المحجوبة مع الرئيس مبارك" لمحررة الشؤون العربية في الصحيفة "سمدار بيري" أن محمد حفيد "مبارك" مات أثناء لهوه مع ابن دبلوماسي إسرائيلي عمل في السفارة في القاهرة.

وعن ذلك قالت الصحيفة أن الحفيد محمد مبارك توفي في 19 مايو/أيار 2009 وهو بالثالثة عشرة من عمره مما أصاب جده بحالة حزن واكتئاب شديدين فاعتزل داخل قصره وعزف حتى عن المشاركة في جنازته.

وتتابع: "بعد ثلاثة أسابيع وصلت للقاهرة وزرت قصر الاتحادية حيث ساد هدوء موتور وكان العاملون فيه يسيرون على رؤوس أصابع أقدامهم فيما بدا وجه مبارك متكدرًا وهو يرتدي بدلة سوداء وعندما قدمت له العزاء قال مبارك عن حفيده إنه طفل ساحر وذكي وحساس جدًا وقد سقط مرة واحدة خلال لعبه في ساحة البيت فيما كان والده جمال ووالدته هايدي داخله ولم يعرفا ما حصل ولما استدعوني على عجل قرر الأطباء نقله لمستشفى في فرنسا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك فحالته تدهورت بسرعة فائقة وفي اليوم التالي لم يكن بيننا وقال الأطباء إنه مات جراء جلطة دماغية".

كما تضمن التقرير لمواضيع سياسية وعائلية وشخصية تهم الرئيس مبارك منها صداقته الوثيقة مع الرئيس الإسرائيلي السابق "عازر وايزمان".

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