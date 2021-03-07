ألف ليلة وليلة.. صور تنشر لأول مرة من زواج الأميرة لمى من الأمير سلطان بن عبدالعزيز

تصدرت مقاطع فيديوهات وصور القتطت من حفل زفاف الأميرة لمى بنت مشعل بن عبد العزيز آل سعود من الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي أقيم قبل عام.



وعكست بحسب الصور والفيديوهات التي نشرت لأول مرة فخامة الديكورات الملكية بتفاصيل راقية تعكس رقي العائلة المالكة في السعودية وكأنه لوحة فنية من جماله.

وأشار عدد من المغردين الى أن الفنان العراقي ماجد المهندس قد أحيى حفل الزفاف الذي أقيم قبل عامين الى جانب الفنانة التونسية أميمة الطالب.

يذكر أن حفل الزفاف تم بتنسيق من غدير عاشور وجرى ترتيبه في قاعة "ليلتي".

أما زفة العروس كانت من النجم الإماراتي حسين الجسمي:

زفة العروسة تنفيذ خاص للمبدع حسين الجسمي🤍



تصوير Imagine weddings pic.twitter.com/GZzpk4y9Qx — Classy weddings (@ClasWed) March 4, 2021

نبذة عن الأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود‏

ولد الأمير سلطان في الرياض في يناير 1995، وهو ابن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي كان سادس ملك للمملكة العربية السعودية.

درس سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من تعليمه المدرسي في الرياض، وتابع دراساته المبكرة في العلوم.

يدرس الأمير حاليًا القانون في جامعة الملك سعود، ويعمل أيضًا في مجال الأعمال التجارية الخاصة. وهو أيضًا مستشار للحكومة السعودية، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الملك عبد الله، وهو المدير التنفيذي لشركة ألفا امتياز القابضة، حيث يدير عمليات الشركة اليومية.

سافر على نطاق واسع، وكان والده المعلم الرئيسي في حياته. على مدار حياته المهنية، شهد العديد من الأحداث السياسية الهامة، وأبرزها الانتقال السلمي للسلطة في المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده.

على الرغم من دراسته وأعماله الروتينية، إلا أنه لوحظ كرياضي.

أما الأميرة لمى فهي مديرة ومؤسسة لشركة "لام" المميزة للتجارة.

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