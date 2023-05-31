صور من حمام العريس الأمير الحسين في منزل عمه فيصل

البوابة - توجه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني نحو حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" لتقديم شكره لعدد من أقربائه ورفاقه في القوات المسلحة الأردنية بعدما أقاموا له "حمام العريس" بمناسبة اقتراب موعد زفافه من الآنسة رجوة خالد آل سيف.

ونشر الأمير الحسين صورة جمعته بأقاربائه ورفاقه في القوات المسلحة الأردنية الذي أقاموا له "حمام العريس" في منزل عمه الأمير فيصل بن الحسين، وأرفقها بعبارات الشكر جاء فيها: "الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو".

وكان في "حمام العريس"، شقيق العريس الأمير هاشم بن عبدالله، والمضيف الأمير عمر بن فيصل والأمير عبدالله بن علي، وعون جمعة نجل الأميرة عائشة وطلال الصالح نجل الأميرة عالية، وجعفر الصالح نجل الأميرة زين، وطارق جودة نجل الأميرة سمية ومحمد الحلواني زوج الأميرة آية الفيصل.

وجاء حمام العريس الأمير الحسين قبيل توجهه لمأدبة العشاء التي تقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء في مضارب بني هاشم - الديوان الملكي الهاشمي بدعوة من والده الملك عبدالله الثاني بمناسبة حفل زفافه يوم غدٍ الخميس.

وشوهد الأمير الحسين بعد انتهاء "حمام العريس" مرتديًا الثوب العربي التقليدي، وتوشح بالشماغ الأردني المهدب، مع حزام أسود مطرز بالخيوط الذهبية.

حمام العريس

فعالية "حمام العريس" هي عادة أردنية أصيلة يتم خلالها تجهيز العريس قبل التوجه إلى حفل الزفاف، بحضور أصدقاء العريس وعدد من أقربائه.

وعلى وقع الأغاني التقليدية والأهازيج الشعبية، يقوم أصدقاء العريس حفلًا مصغرًا مستخدمين معدات الحمام الاعتيادية مثل: الليفه والشامبو والمنشفة ومن ثم تلييفه ودعكه.

وبعدها يجري إلباس العريس بلدته الرسمية أو الثوب التقليدي ويحملوه على أكتافهم ويغنوا له عددًا من الأغاني الشعبية مثل: طلع الزين من الحمام، أو زغرتيله يا بنيه، أو ازرع واقلع بيتنجان أو شطبنا اسم العريس من دفتر العزوبيه وسجلنا اسم العريس بالاحوال المدنية.