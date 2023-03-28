صور وفيديوهات مروّعة من حادث عقبة شعار ومطالبات بصيانة الطريق

البوابة - شهدت منطقة عقبة شعار، شمالي عسير بالمملكة العربية السعودية، حادثًا مروّع عصر الاثنين، بانقلاب حافلة ركان على الطريق الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل، أدى إلى وفاة 21 معتمرًا وإصابة 28 آخرين.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى كتاب تعزية سطر فيها المغردون عبارات الحزن والأسى على المتوفيين، سائلين الله بأن يتغمد روحهم الجنة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو مروعة جرى التقاطها من مكان وقوع الحادث بعدما انقلبت حافلة الركاب عن الطريق العام واشتعال النيران بها.

وتوجهت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية نحو مكان الحادث لإطفاء الحريق فيما تم نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير والمصابين إلى مستشفى مستشفى محايل ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص.

فيديو حادث عقبة شعار

وفاة 21 شخصًا وإصابة آخريين في حادث حافلة #عقبة_شعار في منطقة #عسير ..



ركاب الحافلة مقيمون من الجنسية اليمنية كانوا متوجهين إلى #مكة_المكرمة لأداء العمرة . pic.twitter.com/WRoSocvgIq — علي الحسني (@alhasanii120) March 28, 2023

سبب حادث عقبة شعار

باشرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية موقع الحادث الذي وقع في منطقة عقبة شعار، ولا تزال المنطقة مغلقة حتى إعداد هذا الخبر.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن سبب حادث عقبة شعار هو تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

وذكرت المصادر بأن الباص كان يُقل عددًا من معتمرين، وهو تابع لشركة يقع مقرها في خميس مشيط.

محافظ محايل يتفقد مصابي عقبة شعار

بتوجيهٍ من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، قام محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، بتفقد مصابي حادثة عقبة شعار؛ في مستشفى حسير ووجه بتكثيف الرعاية الصحية للمصابين.

وحول ضحايا الحادث، أوصى القرقاح ببذل المزيد من الجهود لاستكمال التعرف على الجثث من خلال أخذ عينات من الحمض النووي DNA بمشاركة من الأدلة الجنائية، وخصوصًا أن أغلب الجثث متفحمة.

تطوير طريق عقبة شعار

أعاد مشهد الحادث المروع الذي وقع عصر الاثنين إلى الأذهان حوادث أخرى مماثلة وقعت في ذات المكان وبالرعب ذاته، وهذا ما كشفه وسم #عقبة_شعار الذي تضمن مشاهد مماثلة وقعت في السنوات السابقة.

وذكر عدد من المغردين عبر منصة "تويتر" بأن طريق عقبة شعار بعسير يحتاج إلى صيانة جدية ووصفوا الطريق بـ"المتهالك" بعد تعثر خطط صيانته في الآونة الأخيرة.

ففي يناير 2021، أظهر مقطع فيديو حادث سير مروع وقع على طريق عقبة شعار وتسبب في وفاة وإصابة الكثيرين.