صينية أصيبت بـ"الإمساك" ففقدت الذاكرة!

في واقعة صادمة وفريدة من نوعها عانت صينية في الثلاثين من عمرها، من فقدان ذاكرة بسبب حالة شديدة من الإمساك. فقدت المرأة ذكريات أكثر من 10 سنوات، بعدما عانت من حالة إمساك شديدة أدت لإجهادها اثناء استخدام المرحاض.

كشف الأطباء أن المرأة التي لم يُكشف عن هويتها، عانت من حالة تعرف بـ"التعتيم العقلي" وهي فقدان مؤقت للذاكرة، بسبب الإمساك، وفقًا لتقارير صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح خبراء أن المريضة نسيت عقدًا من عمرها لمدة 8 ساعات بعد أن أجهدت أثناء استخدام المرحاض، ولكن ذاكرتها عادت بعد قضاء ليلة في المستشفى، على الرغم من أنها لا تزال لا تستطيع تذكر الثمان ساعات التي تلت استخدامها للمرحاض.

وقال دكتور الأعصاب بنغ جياشيونغ للصحيفة إن المريضة عانت من حالة تعرف بـ"التعتيم العقلي" أو "النسيان الشامل العابر"، وهي حالة غامضة تؤدي إلى فقدان الذاكرة بشكل مفاجئ.

وأوضحت الدكتورة سارة جارفيس: "من الناحية النظرية، من الممكن أن يفقد الإنسان ذاكرته نتيجة للإجهاد الشديد أثناء استخدام المرحاض، حيث يمكن أن تنقطع إمدادات الدم عن المخ".

وأضافت: "قد يحدث نفس الشيء عند رفع وزن ثقيل جدًا، وفي بعض الحالات النادرة، قد يؤدي ذلك إلى نزيف في المخ، وسكتة دماغية".

إلا أنها شددت على أن فقدان الذاكرة كنتيجة للإمساك أو استخدام المرحاض أمر نادر الحدوث، ولم يوثق من قبل في حالة مماثلة لسيدة في الثلاثين من عمرها.

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