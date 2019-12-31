صُنعت من 7260 كوب قهوة.. مصر تدخل "غينيس" بلوحة "ضخمة" لتوت عنخ أمون

تمكنت مصر من دخول موسوعة "غينس" للأرقام القياسية بأكبر لوحة مصنوعة من أكواب القهوة.

وشهد المتحف المصري الكبير فعالية تسجيل الرقم القياسي حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.

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وعلي أنغام الهارب قام مجموعة من شباب المصريين خلال الفاعلية بتنفيذ تصميم قناع الملك توت عنخ آمون على مساحة 60 متر مربع، وذلك بالساحة المؤدية إلى منطقة المطاعم المفتوحة بالمتحف المصري الكبير.

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وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة "غينيس" للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفني بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة.

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جدير بالذكر أنه قد سبق تسجيل لوحة للموناليزا باستخدام 3604 كوب قهوة بمدينة سيدني باستراليا عام 2009، كما تم تسجيل لوحة أخرى نفذت بمدينة هونولولو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 باستخدام 5642 كوب قهوة.

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