ضباط ببدلات عسكرية في مهرجان للموضة والتجميل يثير غضب العراقيين

ألهبت صور ضابطين بلباس عسكري في مهرجان يختص بالموضة والجمال والأزياء، مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وأثارت موجة تعليقات غاضبة ومستاءة فيما اختار البعض التعليق "الطريف" على الواقعة "غير المألوفة".

وأظهرت الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي اثنين من رجال الأمن يجلسون في الصف الأول خلال مهرجان "عشتار الأناقة والجمال" والذي كان قد شهدته العاصمة العراقية بغداد قبل أيام.

ماذا يفعل العناصر الامنية والعسكرية في هذه المواقع والمناسبات ؟ pic.twitter.com/q5eVhZ4amo — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) November 3, 2022

وعبّر قسم كبير من المغردين عن غضبهم واستيائهم من تواجد الضباط العسكرين في الحدث المعني بعالم الموضة والأزياء، وهو ما أثبته تواجد خبيرة التجميل العراقية سارة حيدر التي تم اختيارها كأفضل ماكيرة في العراق لعام 2022.

وطالب عدد من المغردين الجهات المعنية التدخل في الواقعة التي أثارت غضب الشارع العراقي الذي تساءل عن سبب تواجد العسكريين في الحدث التجميلي في الوقت الذي يتعين عليهم حماية "الوطن" والقيام بواجبهم العسكري.

في المقابل، قرر عدد من المغردين التعليق على الواقعة بطريقة "ساخرة" من خلال تغريدات "ساخرة" حملت في طياتها رسائل مبطنة.

وزارة الدفاع العراقية تتدخل

نشرت وسائل إعلام محلية في العراق بيانًا رسميًا صادر عن وزارة الدفاع العراقية والذي جاء فيه أن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة، عبد الأمير رشيد يار الله، كلّف بتشكيل مجلس تحقيق بشأن مشاركة ضابطين في مهرجان "عشتار الأناقة والجمال".

كما تضمن البيان انتقادًا حادًا لمشاركة شخصيات عسكرية في مهرجان ليس له علاقة بالأمن والقوات المسلحة العراقية وهو ما استدعى تدخل وزارة الدفاع العراقية.

وأشار البيان إلى أن مهمة المجلس التحقيقي تتمثل بمعرفة حيثيات الواقعة والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الضباط العسكريين بعد انتهاء التحقيقات اللازمة.