ضبط لاعب شطرنج شهير يغش في الحمام خلال مسابقة عالمية.. صورة فضحته

يواجه لاعب الشطرنج الشهير "إيغورس راوسيس" تهمة الغش في بطولة ستراسبورغ المفتوحة للشطرنج في فرنسا نهاية الأسبوع الماضي بعد ضبطه وهو ينظر إلى هاتفه أثناء استراحة الحمام.

وقال الاتحاد العالمي للشطرنج يوم الجمعة في بيان رسمي: "قد تم ضبط اللاعب اللاتفي التشيكي "روسيس" وهو يستخدم هاتفه خلال لعبة ويجري التحقيق في الحادثة".

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وانتشرت صورة "راوسيس"، وهو يجلس على كرسي المرحاض ويمسك بهاتف محمول، خلال مشاركته في البطولة ويمنع على اللاعبين استخدام هواتفهم النقالة خلال المسابقات، خوفًا من استخدامهم بعض التطبيقات التي تساعدهم على تحليل خطواتهم في الشطرنج، وتحسين أدائهم.

ونشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، صورة اللاعب وهو "يغش" والتي يبدو أنه تم تصويرها له من داخل مرحاض مجاور له، لافتة إلى أنه اعترف بالفعل أن الهاتف الذي عثر عليه في المرحاض ملكه، لكن برر "راوسيس" استخدامه للهاتف، بأنه كان متعبًا بعد المباراة الصباحية التي خاضها، وأنه أراد تصفح فيسبوك، معترفا بأنه أخطأ في ذلك.

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وتجري الشرطة تحقيقًا للوقوف على ما حدث، وما إذا كان اللاعب قد غش بالفعل.

يذكر أن "راوسيس" لطالما كان محل شكوك، إذ تغير أداؤه فجأة وتحسن بشكل كبير في الشطرنج خلال فترة 6 سنوات، استطاع خلالها أن يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج على نحو جيد للغاية.

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