ضرب لاعبتين نمساوتين بالحجارة على شاطئ العقبة .. والسفارة الأردنية تعتذر

تعرضت عدائتين نمساويتين لإساءةٍ لفظية واعتداءٍ جسدي من قِبل مجموعة شباب مجهولين خلال تواجدهما في محافظة العقبة جنوب الأردن للمشاركة في سباق كأس آسيا للترايثلون الذي انتهى قبل أيام.

ونشرت وسائل إعلام نمساوية تقارير مفصلة حول الواقعة التي حدثت قبل يوم من انطلاق السباق، وتحديدًا في منتجع آيلا بمحافظة العقبة الأردنية حين حاصر 30 شابًا العداءتين سارة فيليك وتانيا ستروشنيدر خلال سباحتهما في مياه المنتجع كجزء من التدريب للسباق.

العداءة النمساوية سارة فيليك

ونقلت صحيفة "كرونن تسايتونج" النمساوية عن العداءتين أن الموقف كان خطيرًا جدًا خاصة وأن المهاجمين كانوا في حالة غضب وهيجان وتعمدوا رجمهما بالحجارة.

وذكرت الصحفية أن سارة وتانيا حاولتا السباحة بسرعة من أجل الابتعاد عن المهاجمين الغاضبين إلا أن تانيا تعرضت لإصابة في منطقة الظهر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز الأمر حين تعمد الشباب مضايقة المدرب النمساوي إلا أنه سارع وابتعد عن المكان.

العداءة النمساوية تانيا ستروشنيدر

وفي اليوم التالي، قام المدرب بالتواصل مع الأجهزة الأمنية الأردنية التي بدورها قدمت اعتذارها للفريق النمساوي المشارك في البطولة الدولية.

وكتب المدرب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن 99% من الشعب الأردني لطيف وودود مؤكدًا رغبته في السفر إلى الأردن مجددًا.

السفارة الأردنية في النمسا تعتذر

ذكرت الصحف النمساوية أن السفارة الأردنية في فينا قدمت اعتذارها للعدائتين سارة فيليك وتانيا ستروشنيدر بعد الهجوم الذي تعرضتا له خلال تواجدهما في الأردن وقدمت لهما رحلة مجانية لزيارة "بترا" إحدى عجائب الدنيا السبع.

وأكدت السفارة باعتذارها أن ما تعرضت له العداءتين سارة وتانيا مجرد حادث فردي لا يمثل الشعب الأردني "الودود".

سباق كأس آسيا للترايثلون في الأردن

احتلت العداءة سارة فيليك المركز الثالث في سباق كأس آسيا للترايثلون، فيما احتلت تانيا ستروشنيدر المركز الخامس.

يذكر أن سباق كأس آسيا للترايثلون يُقام للمرة الرابعة في مدينة العقبة الأردنية تحت رعاية رابطة الترايثلون الأردنية وبُمشاركة واسعة على الصعيدين الخارجي والمحلي.

ويُعد سباق الترايثلون من الألعاب التنافسية الأولمبية المعتمدة، ويشتمل سباقها على ثلاث ألعاب، يبدأ بالسباحة لمسافة (1500) مترًا، ثم الدراجات لمسافة (40) كم، وينتهي بالجري لمسافة (10) كم.