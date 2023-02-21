طالب سوداني يُبدع في تصميم روبوتات بأدواتٍ بدائيةٍ

البوابة - إيمانًا منه بأن التكنولوجيا هي المستقبل، نجح طالب سوداني في صنع عدة روبوتات باستخدام مُعدات بسيطة متوفرة لديه محققًا بها المستحيل يطمح من خلالها أن يصبح عالمًا متخصصًا في صناعة الروبوتات.

وكشف الطالب السوداني معتصم جبريل، الذي يدرس هندسة الإلكترونيات في إحدى الجامعات السودانية، بأنه نجح في صنع عدة روبوتات باستخدام معدات وأدوات بسيطة متوفرة لديه من خلال إعادة تدويرها.

وذكر معتصم بأن الهيكل الخارجي لروبوتاته مصنوع من المعدن الثقيل، أما القطع الداخلية فهي مصنوعة من هياكل بدائية وبطاريات الأجهزة التالفة جرى تركيبها وفقًا لنظرية "في الاتحاد قوة".

واستهل معتصم طريقه نحو عالم الروبوتات في عام 2019 حين صنع أول روبوت لها والذي أطلق عليه اسم "ايرس" فيما اختار اسم "باندورا".

وأشار معتصم إلى أن الخطوة الأولى في عالم صنع الروبوتات كانت بالورقة والقلم نظرًا لعدم امتلاكه أجهزة متطورة ومنها أجهزة الكمبيوتر.

وأكد معتصم أهمية صناعة الروبوتات وتسخيرها لخدمة البشر في المستقبل واستخدامها لحماية البشر من الأعمال الخطرة التي قد تعرض حياة الإنسان للخطر.

كما أشار إلى أهمية الروبوت لتوفير الكثير من الجهد والوقت على الإنسان ومساندتهم في أعمالهم الروتينية اليومية، وتقليل من تكاليف الشركات نظرًا لاستبدالها للأيدي العاملة به.

سوداني يصمم روبوتات بأدوات بدائية

وأعرب معتصم عن أمله في أن يصبح عالمًا متخصصًا في صناعة الروبوتات وإتاحة الفرصة له في المجال الإبداعي وإثبات قدرته العمل على تنمية مواهبته وتعلم المزيد من التفاصيل عن صناعة الروبوتات.