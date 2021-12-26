طبيب سعودي يحذر من "الشاي الملغم" .. ومغردون يذكرون رشاش

أعاد طبيب سعودي شخصية "رشاش العتيبي" التي ظهرت في مسلسل "رشاش" الى الواجهة مجددًا بعدما حذر ما وصفه بـ"الشاي الملغم".

ونشر الطبيب السعودي خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" حذر من خلالها من مخاطر "الشاي الملغم" والذي أضيف له مواد منشطة مثل الأمفيتامينات.

وقال الطبيب النمر في تغريدته: "تحذير مصطلح "الشاهي المُلَغّم"، حيث توضع مواد منشطة مثل الامفيتامينات لإحياء حفلات...الخ. ويجب معرفة أن تحضير هذا الشاهي وإعطاؤه للآخرين جريمة يعاقب عليها القانون للتعامل مع مواد مخدرة وإلحاق الضرر بالآخرين..بل قد يؤدي للوفاة”.

وفي الوقت الذي تفاعل فيه قسم من المغردين مع تغريدة الطبيب السعودي والتحذير من مادة الأمفيتامينات التي تضاف تحت بند "المخدرات التخليقية"، انشغل القسم الآخر منهم بنشر العبارات التي اشتهرت بها شخصية "رشاش العتيبي" في مسلسل "رشاش".

واستذكر المغردون عبارة "شايكم ملغم يا ملاعين" والتي تحولت الى "ترند" قبل أشهر حين عرض المسلسل على قناة شاهد vip وحظي بمتابعة واسعة في الشارع السعودي.

😂 تذكرت المقطع ذا pic.twitter.com/TCLPGiVwCy — 🤍💙 الزعيم العالمي 💙🤍 (@mimo4600) December 24, 2021

وفي أغسطس الماضي أغلقت وزارة التجارة السعودية مقهى مخالفا لنشره عبارات "شايكم ملغم يا ملاعين" على الأكواب والجدران، تأثرًا بالمسلسل.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تقليد عدد من المراهقين بطل مسلسل "رشاش" بشعره الكثيف وصوته الغليظ ولم يتغافلوا عن وضع الشماغ على الكتف.

هوس رشاش

تحول "رشاش" إلى "هوس الشباب السعوديين"، إذ قالت أخصائية الطب النفسي وعلاج الإدمان والمراهقين الدكتورة هدى بشير: "ذاك هو هوس التقليد الذي رافقته العديد من المصطلحات والتعريفات، وواحدة منها أنه سلوك يراقب فيه الفرد سلوكًا آخر، ويقوم بذلك السلوك تمامًا دون تغييره، وهو أيضًا شكل من أشكال التعلم الاجتماعي الذي يؤدي إلى تطور العديد من التقاليد، كما أنه يسمح بنقل المعلومات والسلوكيات والعادات وغيرها بين الأفراد، وبالتالي انتقالها إلى الأجيال الأخرى".

وذكرت البشير بأن المراهقين في مرحلة تكوين الشخصية يتأثرون بالشخصيات المشهورة، الأمر الذي يصل إلى أن تكون مثلهم الأعلى، وذلك لحب الظهور وإثبات الذات، فبعض المراهقين يتأثرون بالممثلين أو المطربين في طريقة لبسهم وشكلهم.

مسلسل رشاش

مسلسل رشاش مسلسل سعودي من تأليف توني جوردن، كتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي، وإخراج كولِن تيغ.

وتروي حلقات المسلسل قصة رشاش العتيبي الذي كان ضابط صف وقناصًا في الحرس الوطني، ثم تحول إلى مجرم خطير في الثمانينيات