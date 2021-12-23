حقائق غريبة عن محامية الأميرة هيا في معركتها أمام حاكم دبي

تصدر حكم المحكمة العليا في لندن القاضي بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم554 مليون جنيه استرليني، لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، على حضانة طفليهما، عناوين الصحف والمواقع الإخبارية منذ يوم أمس الثلاثاء.

وفيما يقال أنها أكبر تسوية طلاق في التاريخ البريطاني، حصلت الأميرة الأردنية على هذا المبلغ الضخم بعدما وكلت فريق من المحامين بقيادة البارونة الأرستقراطية "فايونا شاكليتون" والتي تعتبر المحامية الأكثر صيتًا في لندن فقد قامت بالترافع عن المير تشارلز والأمير آندرو في طلاقهم والمغني بول مكارتني وبيترا ايكلستون ( وريثة مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1) والعديد من الأثرياء والمشاهير آخرهم الأميرة هيا.

حقائق غريبة عن محامية الأميرة هيا

تخرجت "فايونا شاكليتون" من كلية الحقوق في جامعة إكستر بانجلترا بدرجة تخرج ( مقبول) بسبب عُسر القراءة وخوفها الشديد من الاختبارات وفترة الاستعداد لها.

لكنها نجحت نجاحًا مبهرًا في في عالم العمل.

وعلى الرغم من كونها محامية (طلاق) إلا أنها متزوجة منذ اكثر من 35 عامًا ولديها أحفاد وتُصر أن تنصح كل من يستشيرها أن يبحث عن حلول لإنجاح الزواج قبل ان يتقدم للطلاق.

فايونا شاكليتون هي كاتبة عدل للأميرين ويليام وهاري.

تحمل "فايونا شاكليتون" لقب "محامية الطلاق الأكثر رعبًا في بريطانيا".

من هي فايونا شاكليتون

ولدت فايونا شاكليتون في لندن 26 مايو 1956.

هي ابنة جوناثان تشاركهام، الاقتصادي والمستشار لبنك إنجلترا، ومويرا إليزابيث فرانسيس سالمون، ابنة بارنيت ألفريد ومولي سالمون.

تلقت "فايونا" تعليمها في مدرسة بنيندين في كنت، ثم التحقت بجامعة إكستر وتخرجت في القانون.

تدربت "فايونا" في أكاديمية Le Cordon Bleu للطهي والضيافة.

تأهلت "فايونا" كمحامية عام 1980، وبحلول عام 1986 أصبحت شريكة في شركة Farrer and Co، وهي شركة محامون توظفهم العائلة المالكة البريطانية.

في نفس العام، شاركت "فايونا" وغيرها من محامي الأسرة الدوليين في تأسيس الأكاديمية الدولية لمحامي الزواج، وهي منظمة مدعوة فقط تتكون الآن من أكثر من 500 من محامي الأسرة الرائدين في العالم. كانت أول قضية رفيعة المستوى لها هي قضية دوق ودوقة يورك.

فقدت "فايونا" شعبيتها في أعقاب قضية بول بوريل والاقتراحات الخاصة بالتستر على مزاعم اغتصاب مثلي الجنس داخل الأسرة المالكة وضعت "فايونا"، على حد تعبيرها، "تحت الضغط من أجل حل أن تصل إلي أسرع مما تمكنت من تحقيقه".

في عام 2006، تم تعيين "فايونا" ملازمًا للنظام الملكي الفيكتوري (LVO) وظلت محامية لدوق كامبريدج ودوق ساسكس.



قضايا شهيرة لفايونا شاكلتون