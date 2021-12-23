داعية أردني يصف الصحابي علي بن أبي طالب بـ"علوش" ويثير جدلًا عارمًا

أثار الداعية والوزير السابق محمد نوح القضاة جدلًا في الشارع الأردني بعدما دعا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بلقب لا يليق بمقامه الكريم ووصفه بـ"علوش".

وبدأ الجدل حين ظهر الداعية القضاة في برنامجه المعروض على إحدى القنوات الفضائية الأردنية ليسرد قصة الهجرة النبوية بتفاصيلها الدقيقة ووصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمه الصحابي علي بن أبي طالب.

وقال القضاة في الحلقة: “كل سنة نقرأ قصة الهجرة بكل تفاصيلها، وبكل ما تحمله من معانٍ"، لكن على ما يبدو أنه تحمس بعض الشيء حتى اختلق حوارًا أجراه النبي محمد مع الصحابي علي بن أبي طالب يتعلق بوصيته قبل توجهه نحو المدينة المنورة وأن يؤدي الأمانات لأهلها.

وعند وصول القضاة الى اللحظة التي طلب فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي كرم الله وجهه أن ينام مكانه كي يوهم كفار قريش بأنه هو من في المنام، زعم القضاة بأن النبي محمد خاطبه بالقول "علوش".

وقال القضاة: "قال النبي لعلي: يا علي عليك أن تؤدي الأمانات لأهلها، يا علوش بتأدي الآمانات لأهلها وبتعطي كل واحد حقه"، أما "علوش" الذي قصده الشيخ محمد نوح فهو علي بن ابي طالب كرم الله وجهه بطل الغزوات الإسلامية والخليفة الراشد الرابع.

وأثارت كلمات القضاة استياء وحفيظة الشارع الأردني الذي عبر عن غضبه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المعلقون على الفيديو بأن القضاة أراد تبسيط قصة الهجرة النبوية بهذه الطريقة الـ"مسيئة" يجب أن يتم محاسبته عليها وبأنه يهدف لتحقيق المزيد من الشهرة باستفزاز الشارع العام والعبث بالثوابت الدينية.

وقال قسم من المغردين بأن محاسبة القضاة يجب أن تتم تحت بند التطاول على الخطاب الديني لله ورسوله وصحبه.

ورصدنا لكم في هذا التقرير بعض من تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن:

محمد نوح القضاة

سياسي وداعية أردني ومفكر إسلامي وعضو سابق في مجلس النواب الثامن عشر.

شغل محمد نوح القضاة منصب وزیر الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في حكومة عبد الله النسور الثانية من (30 مارس 2013 - 21 أغسطس 2012) ومنصب وزير الرياضة والشباب في حكومة عون الخصاونة من (25 أكتوبر 2011 - 26 نيسان 2012)