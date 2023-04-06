طرح أكبر حجر روبي في العالم للبيع.. لن تصدق السعر!

البوابة - أعلنت دار سوذبي للمزادات، المعروفة بـ سوذبيز - Sotheby's، عن طرح أكبر حجر روبي في العالم للبيع عبر مزادٍ علني سيقام في نيويورك الصيف المقبل.

ووصفت دار سوذبي المزاد العلني لبيع حجر الكريم/ الذي يحمل اسم Estrela de Fura- وتعني الـ5 نجوم، بـ"الكنز الاستثنائي".

وذكرت الدار عبر موقعها الرسمي بأن الحجر الفريد من نوعه قد تم العثور عليه في يوليو 2022، في منجم تديره شركة Estrela de Fura في جمهورية موزمبيق الواقعة على الجنوب الشرقي من القارة الإفريقية.

وأشارت الدار إلى أن هذا الحجر الكريم يتميز بعدة أمور، إذ يبلغ وزنه نحو 55.22 قيراطًا، كما يُعد حجر الروبي الأول الذي يتم العثور عليه في جمهورية موزمبيق، إذ كان يُعتقد أن بورما هي الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الأحجار الكريمة بهذا اللون وبهذه النقاوة.

وقال بعض المحللين والخبراء في دار سوذبي بأن اكتشاف حجر الروبي الأحمر بهذا الوزن والنقاوة أمرًا يحدث مرة واحدة في القرن، وهو حدثٌ يهز عالم صناعة الأحجار الكريمة.

سعر أكبر حجر روبي أحمر في العالم

وحول سعر الحجر الكريم، وضعت دار سوذبي للمزادات رقمًا تقديريًا مقابل بيعه، والذي بلغ نحو 30 مليون دولار، لكن من المتوقع بأن يتضاعف مع بدء المزاد.

وقال كويج برونينج، رئيس دار سوذبي للمزادات في أمريكا، إن هذا الاكتشاف (حجر الروبي الأحمر) قد غير التصورات عن الأحجار الكريمة الأفريقية، وجعلها متساوية ومتشابهة مع الأحجار الكريمة التي تم العثور عليها في بورما الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتوقعت الدار بأن صفقة بيع هذا الحجر الكريم سيكسر الأرقام القياسية السابقة في عالم بيع الروبي الأفريقي - والأحجار الكريمة بشكل عام، مما يجلب الوعي العالمي لقدرتها (موزمبيق) على أن تكون على وجهة جديدة في هذا المجال.

وقال أحد الخبراء في معمل Gubelin Gem Lab، وهو أحد المختبرات التي صنفت الأحجار الكريمة، إن رؤية حجر روبي أحمر بهذا الحجم والنقاوة أمرًا لا يمكن تصوره.

وتابع: "يسجل هذا الحجر رقمًا قياسيًا جديدًا ليس فقط للياقوت الأحمر الموزمبيقي، ولكن أيضًا للياقوت الأحمر بشكل عام".

كما كتب المعهد السويسري للأحجار الكريمة (SSEF)، ومقره أيضًا في نيويورك، أن الأحجار الكريمة تعرض "درجات اللون الأحمر الزاهية بسبب الانعكاسات الداخلية المتعددة".

وقال المعهد إن "الياقوت الأحمر الطبيعي من موزمبيق بهذا الحجم والجودة يمكن اعتباره نادرًا جدًا وبالتالي كنزًا استثنائيًا من الطبيعة".

يذكر أن أكبر حجر روبي تم بيعه في العالم هو "صنرايز روبي – Sun Rise Ruby"، وهو حجر بورمي وزنه 25.59 قيراطًا، والذي تم بيعه في مزاد سوثبي بجنيف في مايو 2015 مقابل 30.3 مليون دولار.

