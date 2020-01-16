طرح دمية "متحولة جنسيًا" في روسيا.. وغضب عارم على مواقع التواصل

تسببت دمية "متحولة جنسيًا" تم طرحها للبيع في أحد متاجر الألعاب الروسية بإثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما كتبه بعض المغردين على موقع التدوين "تويتر"، فقد شوهدت الدمية، التي كانت ترتدي ملابس النساء ولكن مع الأعضاء التناسلية للذكور، في متجر Planeta Igrushek (Planet Of Toys) الواقع في مدينة "نوفوسيبيرسك" بسيبيريا في جنوب وسط روسيا.

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وأثارت الصور التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت للدمية غضبًا عارمًا في البلاد، إذ سأل أحد المغردين: "هل من الجيد إنتاج ألعاب مثل هذه للأطفال؟" (حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية)

وقال آخر: "كل ما عليهم فعله هو شراء مجموعة أدوات طبية ويمكن للطفل أن يتعلم كيفية البتر".

في الوقت اعتبر بعض المغردين أن اللعبة ما كانت سوى خطأ في التصنيع وبأن الجزء التناسلي الظاهر ما هو إلا عيب في التصنيع أو أن رأس الدمية الفتاة وضع من دون قصد على جسم الدمية رجل.

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وتعدّ هذه الدمية هي الأولى من نوعها التي يتم رصدها في روسيا، ويُعتقد أنها من أوائل دمى المتحولين جنسيًا للأطفال في العالم.

يذكر أن شركة Tonner Doll قامت في 2017 بتكريم المراهقة الأمريكية والمدافعة عن حقوق المثليين والمتحولين "جاز جيننجز" بطرح "دمية متحولة جنسيًا".

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واشتهرت "جيننجز" كواحدة من بين أصغر الأشخاص الذين تم توثيقهم كمتحولين جنسيًا.

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