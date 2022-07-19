طعن مستوطن قرب القدس وقصف إسرائيلي على غزة

قالت وسائل اعلام ان مستوطنا تعرض للطعن داخل حافلة ركاب قرب القدس الثلاثاء، فيما تمكنت قوات الأمن من اعتقال المنفذ الذي اطلقت عليه النار وأصابته بجروح متوسطة. وفي الاثناء، قصف الجيش الاسرائيلي موقعا لحماس في قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، إن شابا فلسطينيا من رام الله طعن مستوطنا (41 عاما) في إحدى الحافلات في مستوطنة رامون قرب القدس، وأصابه بجروح خطيرة، وأن أحد المستوطنين في المكان أطلق النار على المنفذ وأصابه بجروح قبل ان يتم اعتقاله.

وقال خدمة نجمة داوود الحمراء للاسعاف في بيان بأن "المصاب في العملية جراحه بالغة وحالته صعبة للغاية، أما المنفذ حالته متوسطة".

قصف قطاع غزة

الى ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، موقعا تابعا لحركة حماس في قطاع غزّة المحاصر، وذلك في أعقاب العثور على رصاصة في "ناتيف هعساراه" في ما يُسمّى بغلاف غزّة، في وقت سابق اليوم.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان مقتضب، إن طائرة له "تنفّذ قصفا لموقع عسكري لتنظيم حماس في شمال قطاع غزة"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردًّا على إطلاق الرصاصة التي عُثِر عليها في "ناتيف هعساراه".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت "نقطة للمقاومة الفلسطينية شرق بيت حانون شمالي القطاع".

وسُمِع صوت انفجار هزّ شرق مدينة بيت حانون، واتّضح لاحقا أنه ناجم عن صاروخ من طائرة للاحتلال الإسرائيلي، والذي استهدف نقطة للمقاومة في المكان، ولفتت المصادر ذاتها إلى أن طائرات الاحتلال أغارت على النقطة 3 مرات.

وكان جيش الاحتلال قد قصف فجر السبت الماضي، موقعا تحت الأرض، زعم أنه موقع لتصنيع الصواريخ لحركة "حماس"، وذلك في أعقاب إطلاق 4 صواريخ من القِطاع المُحاصر بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" حينها أن الاحتلال قصف موقعا بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.