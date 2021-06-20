طفلة أمريكية تفارق الحياة بسبب وقوفها لمدة 3 أيام دون حركة

لقت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات فقط مصرعها على يد والدتها التي عاقبتها جراء تغوطها في ملابسها بالوقوف لمدة 3 أيام دون الجلوس ولا مرة واحدة مما أدى لانهيارها وسقوطها أرضًا وفارقت الحياة جراء ارتطام رأسها بالأرض.

وتعود بداية الأحداث عندما تم العثور على جثة الطفلة الصغيرة "ماجيليك يونغ" في فناء منزلها بولاية نورث كارولينا الأمريكية وذلك بعد الإبلاغ عن اختفائها في أواخر الصيف في العام الماضي.

ووفقًا لتصريحات محطة WSOC-TV التليفزيونية فإن الطفلة لقت حتفها منذ شهر إبريل عام 2020 أي قبل عام من عثور الشرطة على رفاتها.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن الأم وتُدعى "مليكة بينيت" هي المتسببة في وفاة ابنتها الصغيرة وذلك بعد أن أدلت شقيقة الطفلة الضحية البالغة من العمر 13 عامًا بأقوالها وأكدت أن والدتها أجبرت شقيقتها الصغرى "ماجيليك" على الوقوف بمفردها لمدة 3 أيام داخل غرفة الغسيل بالمنزل دون حركة أو جلوس وذلك كعقاب لها على تغوطها في ملابسها.

وجاء في أقوال الفتاة أن الطفلة "ماجيليك" انهارت وفقدت قواها في اليوم الثالث وسقطت وتعرضت لضربة قوية في الرأس جراء ارتطامها بالأرض وعندما وجدتها الأم على هذه الحالة حاولت إنعاشها ولكن دون فائدة وفارقت الطفلة الحياة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، فإن الأم بدلًا من أن تبلغ الشرطة، غسلت جثمان الطفلة ووضعتها داخل سيارتها SUV لمدة أيام قبل أن تقرر في النهاية التستر على جريمتها ودفن الطفلة في فناء المنزل الخارجي.

وأعرب ملازم الشرطة "براين كروم" عن انزعاجه من هذه الجريمة وقال أنه هذه أكثر الجرائم التي أثارت استياءه على مدار عمله منذ 10 سنوات ماضية وأنه لا يستطيع أن يستوعب كيف يقتل الآباء أطفالهم ويدفنوهم ويواصلون حياتهم بمنتهى البساطة هكذا.

والقت الشرطة القبض على الأم، وما زالت قيد التحقيق دون إطلاق سراح بكفالة.

لؤلؤة أحمد