طفلة تعيش 11 عامًا بعنق ملتوي 90 درجة.. وأسرتها تطلب المساعدة لإجراء عملية جراحية

تتوق طفلة باكستانية تبلغ من العمر 11 عامًا بشدة إجراء عملية جراحية قد تغير حياتها للأبد بعد أن عاشت بعنق ملتوٍ بزاوية 90 درجة.

وكانت الطفلة "أفشين كومبر" قد تصدرت عناوين الصحف منذ العام 2017 بعد انتشار صورها التي تظهر التواءً غريبًا في عنقها نتيجة إصابة تعرضت لها بعد سقوطها عندما كان عمرها ثمانية أشهر، ولم يملك أهلها حينها المال لنقلها إلى المستشفى.

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ويُعتقد أن "أفشين" تعاني من اضطراب عضلي تسبب لها في تطوير رقبة ملتوية شديدة، تُعرف طبيًا باسم (الصعر) أي تشنج العنق وهو وضع مؤلم، حيث تنقبض مجموعة من عضلات الرقبة بشكل لا إرادي، وتتسبب بانحناء الرأس لإحدى الجهات، للأمام أو للخلف.

ووفق موقع "مترو"، حصلت عائلة الفتاة عام 2018 على كفيل تعهد بالتبرع لإجراء عملية جراحية لأفشين لتغير حياتها، الا أنّ الجراحة تم تأجيلها بسب "زواج في الأسرة" ويخبر شقيقها يعقوب أنه بعد التأخير لم يرد الكفيل على دعواته لإعادة جدولة العملية.

أما الأطباء في مستشفى أغا خان الذين أجروا جميع الاختبارات لوضع الفتاة الطبي الفريد، فأفادوا للعائلة أن نسبة نجاح العملية هي 50 في المئة وطلبوا منهم التفكير ماليًا قبل المضي بالجراحة.

وتناشد عائلة "أفشين" الآن الحكومة الباكستانية أن تتقدم للمساعدة في نقل ابنتهم إلى بلد أجنبي، حيث فرص نجاح عملية تجليس الرقبة أكبر، وذلك لمساعدتها على عيش حياة طبيعية.

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وذكرت عائلة "أفشين" بأن الحالة الصحية لابنتهم تمنعها من الذهاب الى المدرسة، حيث تقضي أيامها في المنزل الواقع في ميثي في ​​السند، باكستان ، مع والدتها جميلان (52 عامًا) والأخ الأكبر محمد يعقوب كومبار(27 عامًا).

وأشارت عائلتها بأنها لا تستطيع دفع تكاليف الجراحة لمساعدة "أفشين" خاصة بعد وفاة والدها بسبب السرطان في العام الماضي.

الصعر التشنجي:

خلل نادر من شأنه أن يظهر في شتى الفئات العمرية ابتداء من الرضاعة، والانتشار الأكبر هو في وسط النساء في منتصف العمر، وتبدأ هذه الحالة فجأة وتشتد بشكل تدريجي حتى نقطة معينة، تصل فيها الحالة لوضعية ثابتة.

لا يوجد دواء لحل مشكلة التشنج في الرقبة كليًّا، ومع ذلك، يمكن للحالة أن تتراجع بدون علاج، لكن حتى مع علاج، لا يتم الوصول عادة إلى شفاء تام.

يمكن لحقن العضلة المنقبض بذيفان الوَشيقة (سم البوتلينيوم أو البوتكس) Botulinum Toxin -Botox التخفيف من الأعراض، توجد هناك حالات، يكون الحل الوحيد فيها هو العملية الجراحية.

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