طفلة سورية تتمنى "خيمة" بمناسبة العام الجديد .. وتحرك كويتي سريع

فطرت طفلة سورية في أحد مخيمات اللاجئين قلوب الملايين بعدما باحت بأمنيتها للعام الجديد 2022.

وأجابت الطفلة، وهي تخفي دموعها وتنكمش تحت بطانية تكدست تحتها هي وإخوتها من شدة البرد، على سؤال المذيع حول أمنيتها للعام الجديد لتجيب بكلمة واحدة، وهي "خيمة".

هذه أمنية الطفلة السورية شهد في 2022.. ما هذا الحال الذي وصلنا إليه؟! 😞😔 pic.twitter.com/IIglVm27nO — تامر الصمادي (@TamerSmadi) December 25, 2021

وفي الوقت الذي أعاد فيه مُعد اللقاء التلفزيوني لصالح قناة الجزيرة القطرية السؤال على الطفلة السورية ليتأكد من صحة جوابها فردت بابتسامة بريئة مؤكدة أنها كل أمانيها للسنة الجديدة هي "خيمة" نعم "خيمة".

وذكر التقرير بأن الطفلة التي ظهرت في الفيديو تدعى شهد وتبلغ من العمر 10 سنوات وتنام مع أخوتها الصغار وجدها في الشعبية نفسها ، بعد أن خربت هطول خيمتهم.

إلى كل الذين تفاعلوا مع أُمنية الطفلة السورية شهد، وشعروا بالعجز والخيبة، وسألوا عن آلية الوصول إليها، لا أراكم الله مكروها في أنفسكم وأوطانكم.. الطفلة تعيش مع عائلتها في مخيم شحشبو بريف إدلب الشمالي.. رقم هاتف والدها: 00905345050194 — تامر الصمادي (@TamerSmadi) December 26, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أمنية الطفلة والتي تجسد معاناة اللاجئين السوريين في المخيمات المنتشرة على الحدود مع لبنان والعراق والأردن وتركيا.

وأبدى المغردون تعاطفهم مع الطفلة شهد وأقرانها في مخيمات اللجوء السوري الذين يعانون مع عائلاتهم خلال فصل الشتاء.

الكويت تحقق أمنية الطفلة شهد

اهل الكويت اهل فزعة وشعبها اصيل يفزع لنجدة المحتاج ربنا يزيدهم من فضله ويحمي الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه — الجوهري (@5KW6uweRri2IHUE) December 28, 2021

أعلنت جمعية خيرية في الكويت نيتها تحقيق أمنية الطفلة السورية وتكفلت ببناء منزل لها ولعائلتها في أحد مخيمات النازحين في شمال إدلب

وأشاد مغردون بموقف الجمعية الخيرية بالكويت مطالبين بحشد الجهود العربية لتوفير سكن لكل اللاجئين السوريين.