  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. طفلة سورية تتمنى "خيمة" بمناسبة العام الجديد .. وتحرك كويتي سريع

طفلة سورية تتمنى "خيمة" بمناسبة العام الجديد .. وتحرك كويتي سريع

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 01:34
الطفلة السورية شهد
الطفلة السورية شهد

فطرت طفلة سورية في أحد مخيمات اللاجئين قلوب الملايين بعدما باحت بأمنيتها للعام الجديد 2022.

وأجابت الطفلة، وهي تخفي دموعها وتنكمش تحت بطانية تكدست تحتها هي وإخوتها من شدة البرد، على سؤال المذيع حول أمنيتها للعام الجديد لتجيب بكلمة واحدة، وهي "خيمة".

وفي الوقت الذي أعاد فيه مُعد اللقاء التلفزيوني لصالح قناة الجزيرة القطرية السؤال على الطفلة السورية ليتأكد من صحة جوابها فردت بابتسامة بريئة مؤكدة أنها كل أمانيها للسنة الجديدة هي "خيمة" نعم "خيمة".

وذكر التقرير بأن الطفلة التي ظهرت في الفيديو تدعى شهد وتبلغ من العمر 10 سنوات وتنام مع أخوتها الصغار وجدها في الشعبية نفسها ، بعد أن خربت هطول خيمتهم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أمنية الطفلة والتي تجسد معاناة اللاجئين السوريين في المخيمات المنتشرة على الحدود مع لبنان والعراق والأردن وتركيا.
وأبدى المغردون تعاطفهم مع الطفلة شهد وأقرانها في مخيمات اللجوء السوري الذين يعانون مع عائلاتهم خلال فصل الشتاء.

الكويت تحقق أمنية الطفلة شهد

أعلنت جمعية خيرية في الكويت نيتها تحقيق أمنية الطفلة السورية وتكفلت ببناء منزل لها ولعائلتها في أحد مخيمات النازحين في شمال إدلب

وأشاد مغردون بموقف الجمعية الخيرية بالكويت مطالبين بحشد الجهود العربية لتوفير سكن لكل اللاجئين السوريين.

لماذا لجأ السفير الياباني في السعودية الى القرآن الكريم؟
دانة المساعيد تصدم جمهورها بمفاجأة غير متوقعة .. ماذا عن تهديدها بالقتل؟
معرض نقوة موسم الرياض 2022 : الموعد – أسعار التذاكر

كلمات دالة:اللاجئين السوريينمخيمسورياإدلبريف إدلبالكويت

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...