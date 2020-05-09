طفلة لبنانية تلقى حتفها بعد محاولتها تقليد مشهد في مسلسل تركي!

صدمة كبيرة عاشتها عائلة الطفلة نور العيون 8 سنوات بسبب وفاتها خلال تقليد مشهد من مسلسل تركي، وفي التفاصيل أقدمت الطفلة نور على شنق نفسها تقليدًا لمشهد في المسلسل التركي "أخبرهم أيها البحر الأسود" الذي يعرض على قناة لبنانية بعد الفطور، وكانت الطفلة الراحلة تلهو مع أطفال آخرين خلال قيامهم بتقليد تفاصيل المسلسل لتقوم بربط رقبتها والوقوف على مخدات.

لكن وقع ما ليس بالحسبان عندما انزلقت المخدات لينكسر عنق نور على الفور وتفارق الحياة بطريقة صدمت أصدقائها بالإضافة لعائلتها التي تعيش حالة من الصدمة بعد رحيل ابنتهم الصغيرة.

وأثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة وغاضبة، حيث طالب العديد أن يكون للأهالي رقابة على الأطفال عند مشاهدة مشاهد العنف خاصة انهم لا يستطيعون تقدير أي موقف.

يُشار إلى أن العديد من الأشخاص كانوا قد طالبوا في وقت سابق أن يتم حذف مشاهد العنف من المسلسلات لا سيما أن هذه الحادثة ليست الأولى وأن الأطفال والمراهقين يقومون بتقليد ما يرونه.