طفل ملكي على الطريق.. ملك وملكة بوتان ينتظران طفلهما الثاني

أعلنت العائلة المالكة في بوتان الواقعة في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا أنها بانتظار مولودهما الملكي الثاني.

وقال الملك "جيجمي خيسار نامجيال وانجتشوك" (40 عامًا) وزوجته الملكة "جيتسون بيما" (29 عاماً) بأنهما ينتظران قدوم طفلهما الثاني بحلول نهاية مارس الجاري، أو أول أبريل المقبل.

ونشر المكتب الإعلامي الملكي صورة للزوجين الملكيين ومعهما طفلهما الأول "جيجمي نامجيال وانجتشوك" (أربعة أعوام) داخل قاعة العرش بقلعة تاشيشهودزونج.

وجرى تتويج "جيجمي خيسار" في عام 2008 عقب تخلّي والده عن العرش من أجل إفساح الطريق أمام تحقيق الديمقراطية، إذ نصّب ابنه ملكًا في إطار نظام ملكي دستوري.

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يذكر أن "جيغمي خيسار نامغيال وانغتشوك" هو الملك الخامس لمملكة بوتان، ولد في 21 فبراير 1980م في العاصمة النيبالية كاتماندو وتولى الحكم بعدما تنازل والده عن الحكم لصالح ابنه في 14 ديسمبر 2006م.

أما بالنسبة لمملكة بوتان فهي بلد غير ساحلي في جنوب آسيا، وتقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا. يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند، وإلى الشمال جمهورية الصين الشعبية.

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يفصل بوتان عن دولة نيبال المجاورة في الغرب ولاية سيكيم الهندية، بينما يفصلها عن بنغلاديش في الجنوب ولاية البنغال الغربية. ويطلق البوتانيون على بلدهم اسم دروك يول والتي تعني "أرض التنين".

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بوتان واحدة من أكثر بلدان العالم عزلة، وجرى تحديث المناطق الحضرية في البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية الدولية المباشرة، والإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، والتلفزيون.

قامت بوتان بالموازنة بين ثقافتها وتقاليدها القديمة مع عملية التحديث تحت فلسفة توجيهية من مؤشر السعادة القومية. حماية البيئة في البلاد أولوية قصوى. وتتخذ الحكومة تدابير كبيرة للحفاظ على الثقافة التقليدية للأمة وهويتها وبيئتها.

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في 2006، صنفت مجلة بيزنس ويك بوتان أسعد بلد في آسيا، وثامن أسعد البلدان في العالم، نقلا عن مسح عالمي أجرته جامعة ليستر في عام 2006 يسمى "خريطة السعادة في العالم".

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