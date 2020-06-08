طلبية سكاكر بـ2 مليون يورو تتسبب بإقالة وزيرة في مدغشقر من منصبها

أقالت الحكومة في مدغشقر وزيرة التربية والتعليم التعليم بعد طلبها "حلويات وسكاكر" تزيد قيمتها على مليوني دولار (أي ما يعادل 1.6 مليون جنيه استرليني) لأطفال المدارس.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أقيلت الوزيرة "ريجاسوا أندريامانانا" من منصبها يوم الخميس الماضي بعد أيام قليلة من إعلانها عن خطة لشراء "سكاكر" للتلاميذ لتخفيف مرارة الشاي العشبي الذي روج له رئيس البلاد "آندري راجولينا" لمكافحة فيروس "كورونا" المُستجد.

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الوزيرة "ريجاسوا أندريامانانا"

وقالت الوزيرة "ريجاسوا" أن التلاميذ سيحصلون على ثلاث مصاصات لكل منهم لإخفاء المذاق "المر" لعلاجٍ عشبي يتم اختباره للوقاية من فيروس "كورونا".

وقد أثارت طلبية السكاكر سخطًا لدى سكان الجزيرة التي تعتبر من أفقر البلدان في العالم، وتم إلغاؤها أخيرًا.

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وقد أقال مجلس الوزراء الذي عقد الخميس الوزيرة من منصبها.

وكان رئيس جمهورية مدغشقر "أندري راجولينا" قد رفع الستار شهر أبريل الماضي عن "شراب عشبي" صنع محليًا يُزعم أنه يشفي من فيروس "كورونا" المُستجد ويقي الأشخاص من الإصابة به.

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وقال الرئيس "راجولينا" للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية (IMRA)، الذي طور المشروب: "لقد أجريت الاختبارات - تم علاج شخصين الآن من خلال هذا العلاج".

وقال الرئيس وهو يشرب من العلاج أمام كاميرات التصوير: "هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في سبعة أيام".

وأضاف: "سأكون أول من يشرب هذا اليوم، أمامك، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".

وكشف المعهد بأن الشراب، الذي أطلق عليه اسم Covid-Organics، مشتق من الأرتيميا - نبات أثبتت فعاليته في علاج الملاريا - وغيرها من الأعشاب الأصلية.

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