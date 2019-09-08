طلب منها مرافقته لغرفته.. رجل يضرب موظفة سعودية يشعل مواقع التواصل

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بحادثة اعتداء رجل على موظفة استقبال بأحد الفنادق في محافظة صبيا بمنطقة جازان في السعودية، لترد الموظفة بسكب القهوة عليه ومحاولة الدفاع عن نفسها.

وعبر وسم "#شخص_يعتدي_على_موظفة_فندق" طالب مغردون الجهات المعنية بالتدخل ومعاقبة الرجل المعتدي، ليغدو الوسم ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال الساعات الأخيرة.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية في السعودية، قالت الموظفة دون الكشف عن اسمها: "دخل أحد المواطنين الفندق، مساء الجمعة، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه ليعاينها قبل استئجارها".

وتابعت: "رفضت طلب النزيل لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ليفاجئني بعبارات وقحة وشتائم طالتني وطالت أهلي".

وأضافت: "لم أتحمل ما وجهه لي من إهانة، لأقوم بسكب كوب القهوة البارد عليه، ويرد هو بضربي".

في حين بدأت الشرطة المحلية التحقيق بالحادثة مع التحفظ على النزيل لحين البت في الموضوع قضائيًا.

وعلق ‏مالك فندق أسيل صبيا، رجل الأعمال عبد الله طيري، على الواقعة، قائلًا: "يؤسفنا ماحدث لموظفة الاستقبال، وتم توكيل محامي لأخذ كافة حقوقها وفقاً للأنظمة والقوانين".

فيما تابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز قضية الاعتداء على الموظفة فور حدوثها ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة.

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