طوله 18 مترًا ويزن 25 طنًا.. الروبوت العملاق "غاندام" يظهر في اليابان

أطلقت اليابان أول روبوت متحرك فريد من نوعه ويتمثل تجسيدًا حيًا لشخصية "غاندام-Gundam" الشهيرة بعد سنوات من العمل الشاق.

ونجح الروبوت الضخم في إتمام خطوته الأولى هذا الأسبوع في منزله الجديد بمدينة يوكوهاما الساحلية جنوبي العاصمة طوكيو.

