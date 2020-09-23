طوله 18 مترًا ويزن 25 طنًا.. الروبوت العملاق "غاندام" يظهر في اليابان

أطلقت اليابان أول روبوت متحرك فريد من نوعه ويتمثل تجسيدًا حيًا لشخصية "غاندام-Gundam" الشهيرة بعد سنوات من العمل الشاق.

ونجح الروبوت الضخم في إتمام خطوته الأولى هذا الأسبوع في منزله الجديد بمدينة يوكوهاما الساحلية جنوبي العاصمة طوكيو.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

وبحسب وسائل إعلام محلية في اليابان، فقد كان من المقرر رفع الستار عن الروبوت الضخم في حفل جماهيري ضخم في الأول من شهر أكتوبر القادم، ولكن جائحة "كورونا" حالت دون الكشف عنه رسميًا حتى وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت الشركة المصنعة في بيان رسمي: "تم اتخاذ هذا القرار لضمان صحة وسلامة معجبينا وموظفينا استجابة لانتشار Covid-19 في جميع أنحاء العالم".

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وتابعت: "نعتذر لجميع معجبينا الذين كانوا يتطلعون إلى افتتاحنا الكبير ونطلب تفهمكم. في غضون ذلك، سنجري الاستعدادات حتى يتمكن جميع زوارنا من الاستمتاع بأنفسهم بشكل آمن".

وحظي عشاق شخصية Gundam، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، بمعاينة مسبقة عندما ظهر مقطع فيديو سريعًا وهو يحثو على ركبته ويحرك ذراعيه.

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يذكر أن "غاندام" عبارة عن سلسلة غير مترابطة من مسلسلات الأنمي عن الميكا، يجمعها تقديم الآلي العملاق جاندام بشكل رئيسي واستخدامه في حروب الفضاء المستقبلية.

السلسلة من إنتاج استوديوهات سنرايز، وقد بدأت السلسلة بالمسلسل البدلة المتنقلة "غاندام" في أبريل 1979.

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ولكن في العالم العربي فإن هذا الروبوت المدهش يذكر أجيال السبعينيات والثمانينات بشخصية "غراندريز" في مسلسل الإنمي الشهير "مغامرات الفضاء".