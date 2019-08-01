طيّار عراقي للمسافرين: ادفعوا 3 آلاف دولار لتزويد الطائرة وبالوقود والاقلاع بكم

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسافر عراقي يقول فيه إنّ طيارًا طالب المسافرين على متن الرحلة التي يقودها بدفع ثمن وقود الطائرة.

وفي الفيديو، يظهر تأخر طائرة عراقية عن الإقلاع من مطار قرطاج الدولي في تونس، باتجاه العاصمة العراقية بغداد وطالب الطيار المسافرين بجمع 3 آلاف دولار لدفعها كثمن لوقود الطائرة.

وقد قوبل طلب الطيار بالرفض، إذ احتجّ المسافرون على الأمر، وافترشوا أرض المطار غضبًا على ما قام به الطيار.

وبعد أن بث المسافر العراقي الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت سفارة تونس لدى العراق بيانًا وضحت فيه الواقعة وقالت إن الطائرة العراقية لم تكن محتجزة، بل "تأخر الطائرة عن الإقلاع جاء نتيجة تلكؤ قائدها عن دفع المبلغ المخصص لتزويد الطائرة بالوقود".

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وأوضح بيان السفارة أنه تمت تسوية الأمر مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس، التي دفعت المبلغ المخصّص للوقود.

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