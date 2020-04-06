ظنت أنها مصابة بفيروس "كورونا".. سيدة هندية تنتحر بطريقة مروّعة

أقدمت سيدة هندية تبلغ من العمر 65 عامًا على الانتحار بسبب خوفها من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد COVID-19 بعد أن عانت من ألم بسيط في الحنجرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية بأن السيدة، من إقليم البنجاب، طلبت من عائلتها عدم زيارتها خوفًا من نقل المرض لهم بعد أن اشتكت من ألم في الحنجرة.

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ورغم أن الأطباء أخبروها أنها كانت سليمة تمامًا ولا تحمل الفيروس، بل عانت فقط من التهاب بسيط في الحنجرة، فإنها استسلمت لمخاوفها من الإصابة بالفيروس وأقدمت على الانتحار بشرب مبيد حجري.

وأكد أحد أقرباء السيدة بأنها كانت تخشى أن تنقل العدوى لأبنائها، فقررت الانتحار بتناول حبوب المبيد الحشري "سيلفوس" شديدة السمية في حجرتها، فلقيت مصرعها بعد قليل.

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في حين زار رئيس شركة البنجاب الزراعية الصناعية "جوغيندر سينغ" قرية السيدة لتقديم التعزية لأسرتها.

وقالت الدكتورة "جاسمت باوا"، التي فحصت السيدة قبل انتحارها، بأن المتوفاة بدت في حالة من الاكتئاب لأنها كانت تعاني من ألم في الحلق.

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