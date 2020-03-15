ظنًا منهم أنها تقيهم من "كورونا".. الهندوس يشربون "بول البقر" في الهند

لا يكاد يخلو أي حديث بين شخصين حاليًا من موضوع فيروس "كورونا المُستجد" Covid-19، وهو أمر يتسبب في زيادة الشائعات وانتشار معلومات خاطئة عن المرض وأعراضه.

وفي الوقت الذي يعكف فيه العلماء حول العالم على إيجاد دواء للوقاية من فيروس "كورونا"، أقام حزب هندوسي في العاصمة الهندية نيودلهي حفلاً تم فيه شرب بول البقر بدعوى أنه يقي من الفيروس القاتل!

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وفي طقوس دينية، أوقد أعضاء وأنصار منظمة "هندوماهسابها" الهندوسية النار، وشربوا بول البقر في أقداح خزفية لمكافحة الفيروس.

ويبلغ تعداد الهنود نحو مليار وثلاثمئة مليون نسمة أغلبيتهم يدينون بالهندوسية، ويعتقد الكثير من هؤلاء أن البقر مقدّس، وذهب البعض في السنوات الأخيرة إلى أن بول البقر علاج ناجع للأمراض، وهو ما رماه معارضون بالدجل والشعوذة.

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وقال أحد المتطوعين في الحفل، ويدعى هاري شَنكر: "مَن يشرب بول البقر يَبرأ ويَسلم من الأسقام". وكان شَنكر يطوف على الحضور بأقداح "العلاج".

وارتدى أعضاء الحفل الملابس الزعفرانية الصفراء المخصوصة للطقوس الدينية، وراحوا يردّدون ترانيم هندوسية، بينما تقدّم الأولياء للبقرة المقدسة بصلوات الشكر.

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فيما صرّح زعيم المنظمة، شَكرباني مهراجا، للصحفيين: "لقد اجتمعنا هنا وصلّينا من أجل أن يعُمّ السلام في العالم، وسنقدّم قدحًا من بول البقر إلى فيروس "كورونا" حتى يهدأ ويجنح للسِلم.

وعندئذ قدّم "مهراجا" قدحًا من بول البقر إلى رسم كرتوني على هيئة شيطان "لتهدئته".

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وقال أحد المشاركين في الحفل الديني: "فيروس كورونا هو نوع من البكتيريا، وبول البقر عقار فعّال ضد كل أشكال البكتيريا التي تهاجمنا".

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