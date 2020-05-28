عائلة بريطانية تستأجر رافعة للاحتفال بعيد ميلاد جدتها المعزولة في الطابق الرابع

استأجرت عائلة بريطانية رافعة لمفاجأة جدتهم التي تبلغ من العمر 100 عام في عيد ميلادها أثناء اتباع إرشادات التباعد الاجتماعية تجنبًا لنقل عدوى فيروس "كورونا".

واستأجر "بوب بوشامب" وابنته "كيت" وأفراد عائلته الرافعة حتى يتمكنوا من الوصول إلى نافذة شقة جدتهم "وينيفريد كليفر".

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وأثناء تحليق الرافعة بالسماء، أطلقت عائلة "بوب" البالونات والبطاقات احتفالات بجدتهم التي كانت تراقبهم من خلف نافذة شقتها مع حشد من الناس يهتف لهم في الأسفل.

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وكانت العائلة قد خططت للاحتفال بيوم ميلاد السيدة "كليفر" في 21 مايو الجاري، لكن فيروس "كورونا" قام بإلغاء خططتهم.

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كما حضرت خدمة الإطفاء المحلية لتوجيه العائلة أثناء استخدام الرافعة.

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