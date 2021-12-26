عاجل .. الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يجري عمليه جراحية

تصدر اسم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد إعلان خضوعه لعملية جراحية.

وكشف الحساب الرسمي هيئة تطوير المنطقة الشرقية عبر موقع التدوين "تويتر" بأن الأمير نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الهيئة الأمير أحمد لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

وجاء في التغريدة: "يرفع منسوبو هيئة تطوير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الهيئة بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت لسموه بالنجاح، ومغادرته للمستشفى ولله الحمد".

وعبر وسم #احمد_بن_فهد_بن_سلمان تقدم رواد موقع التدوين بالتهنئة للأمير لنجاح العملية، متمنين أن يتم الله عليه الشفاء.

ولم تكشف مصادر رسمية طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها الأمير أحمد أو الحالة الصحية له حتى هذه اللحظة.

من هو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان

أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي مِن آل سعود والحفيد الثالث للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ولد الأمير أحمد في 9 سبتمبر 1985، ويتولى منصب أمير المنطقة الشرقية منذ عام 2017.

أسرة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

والده هو الأمير فهد بن سلمان، الابن الأكبر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائب أمير المنطقة الشرقية في فترة حرب الكويت عام 1990م، ووالدته الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

وللأمير أحمد من الأشقاء ثلاثة وهم: الأمير سلطان، والأميرة سارة، والأميرة ريما.

زواج الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

تزوج الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز من الأميرة سلمى كريمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، في الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ - 9 ديسمبر 2014م .

الحياة الدراسية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

درس الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز المرحلة الابتدائية في مدارس الظهران بالمنطقة الشرقية، ودرس المرحلة المتوسطة بمدارس نجد بمدينة الرياض والمرحلة الثانوية في مدارس دار السلام عام 2003 م.

حصل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود عام 2007 م كما حصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال البحوث، وإدارة الأصول، والوساطة المالية والإدارات المصرفية الاستثمارية من شركة جدوى للاستثمار.

أعماله الخيرية

للأمير أحمد بن فهد بن سلمان العديد من الاهتمامات الخيرية والمساهمات الإنسانية، وهو عضو في عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، منها:

العضوية الشرفية لجمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

عضو في اللجنة التطوير للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان).

كذلك انضم إلى مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) في (13 ابريل 2013 م) .

مناصب الأمير أحمد بن فهد بن سلمان