"وفاة الشيخ يوسف القرضاوي"

أعلن الحساب الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي على موقع التدوين "تويتر" وفاة الشيخ اليوم الاثنين عن عمر يناهز الـ96 عامًا.

وتاليًا نص التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي على "تويتر" قبل دقائق:

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي الشيخ القرضاوي سائلين الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان، من بينهم الداعية والإعلامي الكويتي نبيل العوضي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "توفي الشيخ العلامة يوسف القرضاوي غفر الله له ورحمه، أسأل الله أن يجعل ما قدمه للمسلمين في ميزان حسناته وأن يجعل درجته في عليين، عزائي لأسرته الكريمة وتلاميذه والأمة الإسلامية".



الشيخ يوسف القرضاوي

اسمه الكامل: يوسف عبد الله القرضاوي

يوسف عبد الله القرضاوي تاريخ الولادة: 9 سبتمبر 1926

9 سبتمبر 1926 تاريخ الوفاة: 26 سبتمبر 2022

26 سبتمبر 2022 مكان الولادة: قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر

دراسة يوسف القرضاوي

التحق القرضاوي بالأزهر الشريف حتى المرحلة الثانوية، وكان ترتيبه بالمركز الثاني على المملكة المصرية (الجمهورية العربية المصرية سابقًا).

في عام 1953 حصل على العالمية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

في عام 1954 حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية.

في عام 1958 حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية - جامعة الدول العربية في تخصص اللغة والأدب.

في عام 1973 حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين بالأزهر.

في عام 1973 حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين بالأزهر.

زواج يوسف القرضاوي

تزوج القرضاوي من سيدتين: