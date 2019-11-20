عادل الكلباني يضرب من جديد... "النبي محمد استقبل المغنيات"

عاد القارئ السعودي عادل الكلباني إلى إثارة الجدل مجددًا بزعمه أن النبي محمد عليه السلام، استقبل "مطربات" في بيته.

وقال إمام جامع المحيسن بالعاصمة السعودية الرياض في لقاء على تلفزيون "SBC" الرسمي أنه لا أحد يمكنه إنكار وجود الغناء في عهد الرسول، وأن باب "سنة العيدين لأهل الإسلام" في صحيح البخاري، يثبت ذلك.

وقال الكلباني في رواية لحديث جاء فيه أن النبي رأى امرأة فقال لعائشة: "أتعرفين مَن هذه؟"، قالت: "لا"، قال: "هذه قينة – مطربة فنانة بعصرنا – بني فلان، أتحبين أن تغني لكِ"، قالت: "نعم"، فأعطاه طبقًا وغنت.

وأوضح الكلباني أن زمن النبي عليه السلام كان يعج بـ"الغناء" والأدوات الغنائية مثل "المزهر" المعروفة بـ"العود" الآن.

وقلل الكلباني من مخاطر الحفلات الغنائية، والاتهامات الموجهة إليها بإثارة الغرائز، والتحريض على الفواحش، مهاجما الحكايات التي كانت تروى من قبل مشايخ تيار "الصحوة".

#مع_الكلباني | الشيخ عادل الكلباني: عمرك سمعت واحد سمع أغنية وراح يسوي شيء من الفواحش لأنها أثارت غريزته 😂😂!! مثل قصص أيام "الصحوة كما يقولون".؟#الغناء_والموسيقى_مع_الكلباني ⁦ @abuabdelelah pic.twitter.com/7EaA4IC4xN — SBC channel (@SBC_Channel) November 15, 2019

كما تحدث الكلباني عن إقرار تدريس الموسيقى في المدارس، قائلًا إنه لا يمانع ذلك، وإنما ينبغي ألا يكون الأمر إجبارًا لجميع الطلبة.

#مع_الكلباني: الشيخ عادل الكلباني : أدوات الطرب والمعازف بما فيها آلة " العود" كانت متواجدة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.#الغناء_والموسيقى_مع_الكلباني ⁦ @abuabdelelah pic.twitter.com/aG9i9yu65K — SBC channel (@SBC_Channel) November 15, 2019

وقال ناشطون إن تفسير الكلباني وتصريحاته حملت إساءة إلى النبي محمد عليه السلام، لا سيما أنه لا يمكن تشبيه غناء جاريتين بغناء المطربات في هذا الوقت.

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