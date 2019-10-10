عاد كما ولدته أمه.. "سيرجيو راموس" يظهر بدون وشوم (صورة)

فاجأ قائد ريال مدريد الإسباني "سيرجيو راموس" متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في صورة بدون الوشوم التي كانت تغطي جسده.

ونشر "راموس" صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بدا فيها ظهره من دون الوشوم.

وأرفق "راموس" الصورة بتعليق: "clean sheet"، ويستعمل هذا المصطلح في عالم كرة القدم ليدل على الشباك النظيفة.

كما أضاف "راموس" لمنشوره وسم (#ad) أي (إعلان)، دون أن يحدد طبيعة الحملة الإعلانية التي نشر بسببها هذه الصورة.

وكان "راموس" قد عف بإضافة وشوم جديدة لجسمه في كل مرة، إما لتوثيق ذكرى معينة أو للتعبير عن رسالة.

لمزيد من اختيار المحرر:

الصور الأولى من زفاف "راموس" و"روبيو".. ونجمان غائبان | البوابة