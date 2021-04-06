عارضات أزياء عاريات على شرفة أحد فنادق دبي.. والسلطات تتدخل!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بعد تداول مقطع فيديو "مُخل" من جلسة تصوير 40 عارضة عارية من على شرفة أحد الفنادق الشهيرة في دبي.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الإمارات بأن شرطة دبي ضبطت المجموعة وتم تسجيل بلاغ جنائي بحق المتهمين وتحويلهم إلى النيابة العامة بسبب انتهاكهن قوانين الآداب العامة.

وحذَّرت شرطة دبي، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، من ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين التي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وأكدت أن قانون العقوبات الاتحادي ينص، في مادته رقه 361، على أنه يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغانٍ أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت.

#شرطة_دبي تضبط مجموعة قامت بتصوير مقطع فيديو مخل للآداب العامة، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/NIeOnAc4Cw — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021

وأوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في مادته رقم 17، نص على أنه يعاقَب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيًا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر مواد إباحية أو أنشطة للقمار عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

كما كشفت وزارة الخارجية الإماراتية، الإثنين 5 أبريل 2021، عن جنسيات العارضات المحتجزات في دبي بسبب انتهاكهن قوانين الآداب العامة.

وتبين بأن عارضات الأزياء جاؤوا من كل من روسيا وبيلاروسيا ومولدوفا ومن بينهن 11 أوكرانية أيضًا.