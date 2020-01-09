عارضة أزياء تطلق العنان لشعر حاجبيها.. هل انتقص ذلك من جمالها؟

تعد الحواجب من أهم العناصر المؤثرة على جاذبية الفتاة ونعومتها، فهذا ما يدفع الكثيرات الى الاهتمام بحاجبيها وتهذيبها بالشكل الأمثل والمناسب لملامح وجهها وشكل عينيها.

لكن مراهقة دنماركية قررت التوقف عن تهذيب حاجبيها الكثيفان والتخلي عن الملقط للأبد والظهور بشكلها الطبيعي الذي أخفته لسنوات.

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وتقول "سارة ماري كلارك" (18 عامًا) بأنها اتخذت هذا القرار لرغبتها في إثبات نظرية "الجمال الطبيعي" وتشجيع الفتيات على حب الذات وعدم السعي نحو الكمال فيما يتعلق بالمظهر الخارجي.

وقالت معلقة على شكل حاجبيها: "لدي إيمان كبير بحرية المرء ليبدو كما يشاء أن يكون، كما أملك الثقة الكافية لاتباع ذلك الستايل المشجع للظهور بالجمال الطبيعي الذي لا يتغير مع الأيام ولا تؤثر عليه اختلاف الاتجاهات".

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وتابعت: "في البداية لم يعجب الأمر صديقاتي عندما أخبرتهن أني سأتخلى عن عادة تهذيب الحواجب، لكن مع الوقت تقبلوا الأمر ودفعوني الى أن أتحول الى موديل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت سارة الى أنها تلقت العديد من الرسائل والتعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن أحدًا وصفها بالطاووس.

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وتابعت: "من الرائع أن تشعر بالاختلاف والتميز، فقد تركت لحاجبي العنان منذ سنوات لينموا بشكل طبيعي، كسمة من سمات الجمال التي أتمتع بها دون غيري".

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