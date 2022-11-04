"عارضة أزياء فرنسية تنطق الشهادتين وتعلن دخولها الإسلام"

شاركت عارضة أزياء فرنسية ونجمة تلفزيون الواقع تدعى "مارين الحيمر" مع جمهورها على تطبيق "إنستغرام" والبالغ عددهم نحو 1.4 مليون شخص لحظة نطقها الشهادتين وإعلانها دخولها للدين الإسلامي.

وظهرت عارضة الأزياء "مارلين" في مقطع الفيديو متوشحة بالحجاب داخل أحد المساجد في فرنسا قبل نطقها بالشهادتين أمام أحد الشيوخ إعلانًا منها على اعتناقها للدين الإسلامي.

وذكرت "مارلين" في مقطع الفيديو بأنها أسلمت قبل أشهر لكنها اختارت أن تفصح عن قرارها علنيًا يوم الأربعاء الماضي في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام".

وأرفقت "مارلين" مقطع الفيديو ببيان قالت فيه: "هناك طرقًا يجب أن تسلكها وحدك دون العائلة أو الأصدقاء، فقط أنت والله".

وتابعت: "البعض كان يعرف بأمر دخولي في دين الإسلام، إلا أن الكثيرين ما زالوا يسألوني حول الأمر، وهو ما دفعني للإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي بعد أشهر من التحفظ".

وأردفت تقول: "كان اختيارًا للروح والقلب والعقل، لقت تطورت بشكل هائل، وراجعت إحساسي بالأولويات وأعدت التفكير في خيارات معينة للحياة".

من هي مارلين الجيمر

ولدت مارين الحيمر في يوليو من عام 1993، في مدينة بوردو جنوبي فرنسا، وهي من أصول مغربية مصرية.

اشتهرت مارين بعدد من برامج تلفزيون الواقع منها:

أمراء الحب

المارسيليون في دبي

تحظى "مارين الحيمر" بشعبية بين معجبيها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق إنستغرام، حيث تشارك أسلوب حياتها بالإضافة إلى مغامراتها في عالم السفر والأزياء.

في سبتمبر، احتفلت المؤثرة الفرنسية بالحصول على الجنسية المغربية معلنة عن شعورها بالفخر أنها أصبحت مواطنة مغربية.