عارضة مصابة بمتلازمة داون تنضم لـ "فيكتوريا سيكريت"

أعلنت شركة "فيكتوريا سيكريت"، للملابس الداخلية، عن اختيارها عارضة الأزياء البورتوريكية "صوفيا جيراو" للترويج لمجموعتها الجديدة في أول تعاونٍ يجمعها بفتاة من متلازمة داون.

وكشفت الشركة الأمريكية أنها استعانت بعارضة الأزياء "صوفيا" (24 عامًا) في حملتها الجديدة والتي تعاونت فيها مع عارضات أزياء يحملن مواصفات تختلف عن الصورة النمطية لعارضات الأزياء.

وقالت صوفيا لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها دخلت عالم عرض الأزياء منذ ثلاث سنوات لكنها متحمسة لهذا التعاون الجديد مع "فيكتوريا سيكريت" لرغبتها في أن تلهم الآخرين.

وقالت للصحيفة: "حتى لو كانت لديهن متلازمة داون، فلا يزال بإمكانهن عرض الأزياء، ولا يزال بإمكانهن الحصول على وظائف".

وانضمت "صوفيا" لحملة "فيكتوريا سيكريت" من أجل الترويج لمجموعة The Love Cloud من حمالات الصدر والسراويل الداخلية.

وسيتم الترويج لمجموعة Love Cloud، التي تم إنشاؤها لتوفير الراحة طوال اليوم، من خلال 18 عارضة أزياء من خلفيات مختلفة لـ "الاحتفال بجميع النساء".

وقالت "جيني شيفر"، كبيرة مسؤولي التصميم فيكتوريا سيكريت، في بيان: "مع هذه المجموعة الجديدة، نطلق حمالات صدر وسراويل داخلية عالية الجودة بأشكال تناسب احتياجات المرأة اليومية، في إطار جهودنا المستمرة لتطوير منتجات تدعم النساء وتدعم رحلاتهن الفردية".

وكانت "فيكتوريا سيكريت" قد أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة بعد استعانتها بعارضة الأزياء البرازيلية Valentina Sampaio، وهي أول عارضة أزياء متحوّلة جنسيًا.

كما اختارت الترويج لمنتجاتها من خلال عارضات ممتلئات الجسد لإيصال رسالة بأن منتجاتها تشمل جميع النساء.

وتتطلع الشركة إلى أن تكون أكثر شمولًا لأن مبيعاتها عانت في السنوات الأخيرة حيث رفض المستهلكون صورها الجنسية المفرطة، على الرغم من أنها ظلت العلامة التجارية المهيمنة في فئة الملابس الداخلية، إلا أن المنافسين مثل American Eagle’s Aerie و Cuup و ThirdLove كانوا يكتسبون حصة أكبر في السوق.