عاشق للأسماك يصمم كرسي متحرك لمساعدة سمكة على السباحة

إنها ليست قصة تروى للأطفال، بل حقيقة "رائعة" أثبتها أحد محبي الأسماك في كوريا الجنوبية بعد أن صمم كرسي متحرك خاص لمساعدة سمكة الزينة التي يقوم بتربيتها في المنزل على السباحة.

وقام "هنري كيم"، بتصميم الكرسي المائي لسمكته الذهبية، بعد نفوق بعض أسماكه نتيجة اضطراب يشل قدرتها على التوازن أثناء السباحة ويودي بها إلى الغرق.

واستخدم "كيم" (32 عامًا) محرك البحث "غوغل" للتواصل إلى اختراعه البسيط المصنوع من البلاستيك.

وقال إن هذا المرض الذي ظهر على أسماكه ربما يكون بسبب عوامل مثل الإفراط في تناول الطعام أو المياه الملوثة.

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وتابع: "لا تعيش الأسماك التي تحمل هذه المشكلة سوى بضعة أشهر، ولكن بفضل هذا الجهاز، عاشت إحدى هذه الأسماك لخمسة أشهر".

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