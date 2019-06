عاصفة انتقادات تلاحق أول عضوة مُسلمة في الكونجرس بعد رقصها مع مثليين

نشرت السياسية الصومالية-الأمريكيّة، إلهان عمر، مقطع فيديو لها خلال مشاركتها في مسيرة للمثليين، داخل الولايات المتحدة.

وكتبت إلهان، وهي أول عضو مسلمة في الكونغرس الأمريكي، تعليقًا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقد قضيت وقتًا رائعًا في الرقص والعناق والاحتفال مع الجميع خلال مسيرة فخر المثليين في نهاية هذا الأسبوع"!

#HappyPride! I had a fantastic time dancing, hugging, and celebrating #TCPride with everyone this weekend! #Pride pic.twitter.com/wmdq4FVwRF