عاصفة انتقادات تلاحق أول عضوة مُسلمة في الكونجرس بعد رقصها مع مثليين

نشرت السياسية الصومالية-الأمريكيّة، إلهان عمر، مقطع فيديو لها خلال مشاركتها في مسيرة للمثليين، داخل الولايات المتحدة.

وكتبت إلهان، وهي أول عضو مسلمة في الكونغرس الأمريكي، تعليقًا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقد قضيت وقتًا رائعًا في الرقص والعناق والاحتفال مع الجميع خلال مسيرة فخر المثليين في نهاية هذا الأسبوع"!

وواجه مقطع الفيديو موجة هائلة من الانتقادات باعتبار أنها مُسلمة.

يذكر أن إلهان عمر من مواليد الرابع من أكتوبر 1981، بدأت تُحقق شهرة على المستوى المحلّي – في الداخل الأمريكي – منذُ عام 2016 خلالَ انتِخابها من قِبل الحزب الديموقراطي كعضوة في مجلس النواب عن مدينة مينيسوتا ممّا يَجعلها أول صومالية-أمريكية تُنتخب في هذا المنصب في الولايات المتحدة.

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وزادت شهرة إلهان على المستوى العالمي حينَما ترشحت للمنافسة على عضويّة مجلس النواب الأمريكي عن مينيسوتا في الإنتخابات النصفيّة يوم 14 أغسطس من عام 2018، ثمّ انتُخبت رسميًا في 6 نوفمبر من نفسِ العام؛ لتكون بذلك أول صومالية-أمريكية تُنتخب في كونغرس الولايات المتحدة.

ليسَ هذا فقط؛ بل تُعد إلهان واحدة من أوائل النساء المُسلِمات المنتخبات في الكونغرس، وهي أيضًا أول لاجئة تُنتخب في مجلس النواب فضلًا عن كونها أول سيدة من غير البيض (ذوي اللون الأبيض) تُمثل ولاية مينيسوتا في مجلس النواب.

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تنتمي عمر إلهان إلى عشيرة ماجرتين المسلمة في أرض البنط شمال شرق الصومال، ولا تربطها أي صلةٍ بـ"أيان حرسي علي" أول صومالية تفوزُ بمنصبِ عضو في البرلمان الأوروبي.

تزوّجت إلهان في عام 2002 من شاب يُدعى أحمد حرسي؛ ثمّ تقدم الثنائي بطلب الحصول على رخصة زواج ولكن الطلب لم يكتمل. رُزق الاثنان معًا بطفلين قبلَ أن ينفصلَا في عام 2008.

تزوجت عمر في العام الموالي من أحمد نور سعيد وهو مواطن بريطاني لكنّهما سرعان ما تطلّقا بحلول عام 2011 أي بعدَ سنتان فقط من زواجهما. اكتملت إجراءات الطلاق في عام 2017. عادت إلهان لأحمد حرسي في عام 2011 – بعدَ انفصالها عن أحمد نور – ثم حصل الثنائي مُجددًا على طفل ثالث وذلك في عام 2012. بحلول عام 2018؛ أصبح الاثنان زوجًا وزوجة قانونيًا.

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